poduzeo korake
Trump pozlatio Ovalni ured, a sada želi spriječiti buduće predsjednike da ga mijenjaju
Predsjednik SAD-a Donald Trump u četvrtak je poduzeo korake kako bi zaštitio dva povijesno najznačajnija prostora Bijele kuće, Ovalni ured i Sobu za sastanke kabineta, od većih preinaka koje bi mogli provesti budući predsjednici, iako je sam toj predsjedničkoj rezidenciji dao svoj pečat obiljem zlatnih ukrasa.
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Trump je potpisao proglas za koji tvrdi da predstavlja prvi korak prema proglašenju prostora u Zapadnom krilu nacionalnim spomenikom, čime bi se istaknulo njihovo mjesto u američkoj povijesti.
Nije poznato što je točno potaknulo predsjednika da upravo sada od Kongresa zatraži zaštitu tih prostora, budući da nije bilo naznaka da bi se ti prostori mogli srušiti ili drastično promijeniti.
U proglasu se navodi da je Bijela kuća već priznata kao nacionalna povijesna znamenitost, no "Ovalni ured unatoč tome zaslužuje posebno priznanje i zaštitni režim upravljanja kao zasebna povijesna cjelina od nacionalnog značaja”. Trump je napomenuo da će za njegov proglas biti potrebno odobrenje Kongresa.
"Dakle, ako netko odluči: 'dosta je s Ovalnim uredom, učinimo ga četvrtastim', morat će se obratiti Kongresu, a nadam se da će Kongres... biti dovoljno mudar da to spriječi”, izjavio je američki predsjednik.
Otkako se u siječnju 2025. vratio u Bijelu kuću, Trump je preuredio Ovalni ured dodavši mu zlatne detalje, popločio Ružičnjak, srušio Istočno krilo Bijele kuće kako bi napravio mjesta za plesnu dvoranu i proveo niz drugih zahvata.
Te su promjene naišle na protivljenje, a u nekim slučajevima i na pravne sukobe, no dosad ništa nije odvratilo predsjednika od njegovih nauma.
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