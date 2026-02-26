Trump: Robert De Niro je bolesna i dementna osoba. Ima iznimno nizak IQ

Donald Trump prozvao je demokratske kongresnice Ilhan Omar i Rashidu Tlaib te glumca Roberta De Nira
Oglas
"Kad gledate Ilhan Omar i Rashidu Tlaib NISKOG IQ-a kako su sinoć nekontrolirano vrištale na vrlo elegantnom obraćanju o stanju nacije, tako važnom i lijepom događaju, imale su izbuljene, zakrvavljene oči kao lude osobe, LUĐACI, mentalno poremećene i bolesne koje, iskreno, izgledaju kao da bi trebale biti institucionalizirane.
Kada se netko može tako ponašati, a znamo da su pokvarene i korumpirane političarke, tako loše za našu zemlju, trebali bismo ih poslati natrag odakle su došle. Što brže, to bolje. One mogu samo štetiti Sjedinjenim Američkim Državama, ne mogu učiniti ništa da im pomognu", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.
"Zapravo bi trebale sjesti na brod s Robertom De Nirom, još jednom bolesnom i dementnom osobom za koju vjerujem da ima iznimno nizak IQ i koja nema apsolutno nikakvu ideju što radi ili govori, a dio toga je ozbiljno KRIMINALAN!
Kada sam ga sinoć gledao kako se slama u suzama, poput djeteta, shvatio sam da je možda još bolesniji od lude Rosie O'Donnell, koja je trenutačno u Irskoj i pokušava smisliti kako se vratiti u naše prekrasne Sjedinjene Države.
Jedina razlika između De Nira i Rosie jest to što je ona vjerojatno nešto pametnija od njega, što i nije neko postignuće. Dobra vijest je da je Amerika sada veća, bolja, bogatija i snažnija nego ikad prije, i to ih izluđuje", zaključio je Trump.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas