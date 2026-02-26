Oglas

ODGOVORIO GLUMCU

Trump: Robert De Niro je bolesna i dementna osoba. Ima iznimno nizak IQ

author
N1 Info
|
26. velj. 2026. 08:17
afp, donald trump
Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Donald Trump prozvao je demokratske kongresnice Ilhan Omar i Rashidu Tlaib te glumca Roberta De Nira

Oglas

"Kad gledate Ilhan Omar i Rashidu Tlaib NISKOG IQ-a kako su sinoć nekontrolirano vrištale na vrlo elegantnom obraćanju o stanju nacije, tako važnom i lijepom događaju, imale su izbuljene, zakrvavljene oči kao lude osobe, LUĐACI, mentalno poremećene i bolesne koje, iskreno, izgledaju kao da bi trebale biti institucionalizirane.

Kada se netko može tako ponašati, a znamo da su pokvarene i korumpirane političarke, tako loše za našu zemlju, trebali bismo ih poslati natrag odakle su došle. Što brže, to bolje. One mogu samo štetiti Sjedinjenim Američkim Državama, ne mogu učiniti ništa da im pomognu", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

"Zapravo bi trebale sjesti na brod s Robertom De Nirom, još jednom bolesnom i dementnom osobom za koju vjerujem da ima iznimno nizak IQ i koja nema apsolutno nikakvu ideju što radi ili govori, a dio toga je ozbiljno KRIMINALAN!

Kada sam ga sinoć gledao kako se slama u suzama, poput djeteta, shvatio sam da je možda još bolesniji od lude Rosie O'Donnell, koja je trenutačno u Irskoj i pokušava smisliti kako se vratiti u naše prekrasne Sjedinjene Države.

Jedina razlika između De Nira i Rosie jest to što je ona vjerojatno nešto pametnija od njega, što i nije neko postignuće. Dobra vijest je da je Amerika sada veća, bolja, bogatija i snažnija nego ikad prije, i to ih izluđuje", zaključio je Trump.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Donald Trump Robert de Niro

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ