Trump šalje 300 gardista u Chicago

Olivier DOULIERY / AFP

Predsjednik Donald Trump je u subotu potpisao izvršnu uredbu o slanju 300 pripadnika Nacionalne garde u Chicago, nakon što je federalni sudac privremeno blokirao odluku o slanju Nacionalne garde u Portland, grad u kojem su, kao i u Chicagu, na vlasti demokrati.

Podijeli

Oglas

"Predsjednik Trump ovlastio je 300 pripadnika Nacionalne garde za zaštitu saveznih agenata i imovine" u Chicagu, Illinoisu, objavila je njegova glasnogovornica Abigail Jackson, dodajući da republikanski vođa "neće žmiriti na bezakonje koje pogađa američke gradove".

Tu je objavu oštro kritizirao demokratski senator Dick Durbin iz Illinoisa, koji to smatra potpuno neopravdanom, rekavši da "se predsjednik ne želi boriti se protiv kriminala, već širiti strah"..

Ovo je peti grad pod demokratima u kojem je predsjednik Trump naredio raspoređivanje Nacionalne garde, mjeru koja je do sada nije bila viđena.

Pripadnici Nacionalne garde već su posljednjih mjeseci raspoređeni u Los Angelesu, Washingtonu i Memphisu, svaki put unatoč protivljenju lokalnih dužnosnika koji su smatrali da je takva mjera potpuno neopravdana.

Slično raspoređivanje u Portlandu privremeno je u subotu blokirala savezna sutkinja.

Trump je za grad u Oregonu, gdje se mjesecima održavaju prosvjedi protiv provođenja imigracijskih zakona, rekao da je taj grad "razoren ratom".

No u dokumentu od 33 stranice, sutkinja Karin J. Immergut naglasila je da ovi prosvjedi ne predstavljaju "opasnost od pobune" i da se s njima mogu nositi "redovne snage za provođenje zakona". Stoga je saveznim dužnosnicima tamo "privremeno zabranjeno" raspoređivanje Nacionalne garde, presudila je.

Ova naredba istječe 18. listopada.

Zamjenik šefa kabineta gospodina Trumpa, Stephen Miller, tvrdio je na X-u da ova odluka predstavlja sudsku "pobunu" i optužio čelnike Oregona za "organizirani teroristički napad na saveznu vladu".

Donald Trump je borbu protiv ilegalne imigracije učinio glavnim prioritetom svog drugog mandata otkako se vratio u Bijelu kuću u siječnju.