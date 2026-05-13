SUSRET MOĆNIKA
Trump sletio u Peking: Njegov razgovor s kineskim predsjednikom prati čitav svijet
Američki predsjednik Donald Trump sletio je u Peking, gdje će tijekom sljedeća dva dana voditi važne razgovore s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.
Očekuje se da će Trump uskoro sudjelovati na kratkoj ceremoniji dobrodošlice u zračnoj luci, a nove informacije bit će objavljene čim budu dostupne, prenosi CNN.
Po dolasku u Peking, Trumpa je dočekao kineski potpredsjednik Han Zheng, kojeg je predsjednik Xi Jinping osobno poslao da predvodi kinesko izaslanstvo za doček američkog predsjednika.
Han se smatra jednim od glavnih Xijevih izaslanika za diplomatske događaje, a prošle godine prisustvovao je i Trumpovoj inauguraciji. Riječ je o umirovljenom članu Stalnog odbora Politbiroa Komunističke partije Kine, najvišeg tijela odlučivanja u zemlji.
Trump i Han zajedno su prošli crvenim tepihom dok su djeca na mandarinskom jeziku uzvikivala: "Dobro došli, dobro došli, srdačno dobro došli." Američki predsjednik potom je okupljenima pokazao znak stisnute šake prije nego što je ušao u predsjedničku kolonu vozila.
Bijela kuća navodi da su među dužnosnicima koji su dočekali Trumpa bili i američki veleposlanik u Kini David Perdue, kineski veleposlanik u SAD-u Xie Feng te kineski izvršni zamjenik ministra vanjskih poslova Ma Zhaoxu.
U sklopu ceremonije dobrodošlice na pisti se okupilo i oko 300 kineskih mladih u usklađenim plavo-bijelim uniformama, koji su mahali kineskim zastavama. Trumpa su dočekali i vojni počasni gardisti te vojni orkestar.
Službeni sastanak i formalna ceremonija dobrodošlice koju će voditi Xi Jinping predviđeni su za četvrtak ujutro po lokalnom vremenu.
U Pekingu su ga dočekali članovi njegova tima za nacionalnu sigurnost i gospodarstvo, među kojima su državni tajnik Marco Rubio, ministar obrane Pete Hegseth i američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer, koji su zajedno s predsjednikom doputovali zrakoplovom Air Force One.
Američki ministar financija Scott Bessent u Kinu dolazi iz Seula, gdje je prethodno održao trgovinske razgovore sa svojim kineskim kolegom uoči sastanaka na najvišoj razini između Washingtona i Pekinga.
Moćna delegacija
Na putovanju se nalazi i više od deset poznatih poslovnih čelnika. Među njima su izvršni direktor Applea Tim Cook, čelnik Tesle Elon Musk, direktor Boeinga Kelly Ortberg te Dina Powell McCormick iz Mete, koja je sudjelovala i u prvoj Trumpovoj administraciji.
U delegaciji su i predstavnici kompanija BlackRock, Blackstone, Cargill, Citi, Coherent, GE Aerospace, Goldman Sachs, Illumina, Mastercard, Micron, Qualcomm i Visa.
Izvršni direktor Nvidije Jensen Huang viđen je kako ulazi u Air Force One tijekom zaustavljanja zrakoplova radi opskrbe gorivom na Aljasci. Musk je kasnije na društvenoj mreži X objavio da su on i Huang bili jedini poslovni lideri koji su putovali predsjedničkim zrakoplovom.
Očekuje se da će Trump i kineski predsjednik Xi Jinping tijekom sastanaka predstaviti niz novih trgovinskih sporazuma, a moguće je i da će razgovarati o osnivanju američko-kineskog trgovinskog i investicijskog vijeća.
U američkom izaslanstvu nalaze se i predsjednikov sin Eric Trump te snaha Lara Trump. Koja je tijekom predsjedničke kampanje 2024. bila jedna od čelnica Republikanskog nacionalnog odbora, danas vodi emisiju na Fox Newsu i posljednjih mjeseci sve češće nastupa kao neslužbena glasnogovornica obitelji Trump tijekom predsjednikova drugog mandata.
Za razliku od prvog Trumpova mandata, kada je Ivanka Trump bila jedna od ključnih savjetnica u Bijeloj kući, predsjednikova kći sada se uglavnom drži podalje od političkih aktivnosti i rijetko se pojavljuje u javnosti.
Prva dama Melania Trump pratila je predsjednika tijekom njegova posjeta Kini 2017. godine, no ovaj put nije otputovala s njim.
