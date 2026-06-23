Trump tvrdi da je Iran pristao na nuklearne inspekcije, Teheran tvrdi da nije

Sjedinjene Države su od ponedjeljka na 60 dana ukinule sankcije Iranu nakon prvih pregovora u okviru mirovnog sporazuma koji je u nastajanju. Trump je u utorak rekao da će sredstva koja američko ministarstvo financija oslobađa biti deponirana na računu pod američkom kontrolom te da će se koristiti isključivo za kupnju hrane i medicinskih potrepština iz Sjedinjenih Država, uključujući kukuruz, pšenicu i soju.