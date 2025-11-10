Trump u Bijelu kuću primio nekad jednog od najtraženijih terorista: Ušao je na sporedna vrata

Ubrzo nakon toga, američko ministarstvo financija objavilo je novu naredbu kojom će obnoviti izuzeće od sankcija prema Cezarovom zakonu od 23. svibnja, a opisalo je to kao njihovu "predanost nastavku ublažavanja sankcija za Siriju". Čini se da je izuzeće produljeno za još 180 dana.