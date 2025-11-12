Oglas

izraelskom predsjedniku

Trump u pismu tražio pomilovanje Netanyahua: "Slučaj protiv Bibija je neopravdani progon"

Hina
12. stu. 2025. 13:05
FILE PHOTO: President Donald Trump talks with Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu at the Knesset, Monday, Oct. 13, 2025, in Jerusalem. Evan Vucci/Pool via REUTERS/File Photo
Evan Vucci/Pool via REUTERS

Izraelski predsjednik Isaac Herzog primio je pismo od američkog predsjednika Donalda Trumpa kojim ga poziva da razmotri ideju pomilovanja premijera Benjamina Netanyahua, objavio je njegov ured u srijedu.

Protiv Netanyahua se već niz godina vode tri odvojena procesa zbog navodnog koruptivnog djelovanja, a Trump je više puta pozvao na njegovo pomilovanje.

"Iako apsolutno poštujem neovisnost izraelskog pravosudnog sustava i njegove zahtjeve, vjerujem da je ovaj 'slučaj' protiv Bibija, koji se dugo bori uz mene - između ostalog i protiv vrlo snažnog izraelskog neprijatelja Irana - politički, neopravdani progon”, napisao je Trump u pismu izraelskom predsjedniku.

Herzogov ured priopćio je da svi koji traže predsjedničko pomilovanje moraju to službeno zatražiti, u skladu s postojećim procedurama, prenosi Reuters.

Trump je na oprost Netanyahuu pozvao i tijekom posjeta Izraelu u listopadu, u govoru pred izraelskim parlamentom.

Čelnik izraelske oporbe Yair Lapid na Trumpov poziv odgovorio je „podsjetnikom” kako izraelski zakon predviđa da je prvi uvjet za pomilovanje „priznanje krivnje i iskazivanje kajanja”.

Lapid je ranije ove godine, „uz dužno poštovanje Trumpu”, naglasio da se „nitko ne smije miješati u pravni proces neovisne države”, a inicijativu američkog predsjednika nazvao je „kompenzacijom” Netanyahuu jer je vršio pritisak na njega da zaustavi rat u Gazi.

"To je tipični Trump”, rekao je tada Lapid.

