'Miješanje u izbore'
Trump uoči međuizbora raspustio neovisno izborno povjerenstvo: "Želi izazvati kaos"
Četiri mjeseca prije američkih međuizbora, predsjednik Donald Trump raspustio je neovisno izborno povjerenstvo, izvijestili su američki mediji.
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Preostala tri člana Povjerenstva za pomoć pri izborima Trump je smijenio s dužnosti, izvijestilo je nekoliko američkih medija.
Agenciju je osnovao Kongres 2002. godine, a namijenjena je pružanju podrške državama, uključujući i savezna sredstva, u organizaciji izbora. Provedba izbora u Sjedinjenim Državama u osnovi je u nadležnosti saveznih država, a ne savezne vlade.
Povjerenstvo bi u pravilu trebalo imati četiri člana, dva iz Republikanske i dva iz Demokratske stranke. No u zadnje vrijeme imalo je samo tri člana jer je jedno mjesto bilo upražnjeno.
Trump očito želi izazvati kaos u izbornom procesu, ocijenio je Adrian Fontes, demokrat i državni tajnik Arizone, čiji ured provodi izbore u toj saveznoj državi.
"Ovaj potez potkopava integritet nestranačke izborne administracije", rekao je Fontes u priopćenju.
Drugi kritičari također su izrazili zaprepaštenost tom odlukom, opisujući je kao zabrinjavajući pokušaj miješanja u izbore.
Vrhovni sud SAD-a krajem lipnja znatno je proširio predsjednikove ovlasti nad neovisnim saveznim agencijama kada je donio presudu u predmetu koji se odnosio na Saveznu trgovinsku komisiju (FTC), regulatora za zaštitu tržišnog natjecanja.
Stručnjaci za upravno pravo rekli su u to vrijeme da će presuda FTC-a vjerojatno utjecati na druge agencije i da će je Trump iskoristiti za proširenje svojih ovlasti nad tijelima koja su dosad bila neovisna.
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