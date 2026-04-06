trumpov saveznik
Vrhovni sud SAD-a poništio odluku nižeg suda kojom je potvrđena osuda Stevea Bannona
Vrhovni sud SAD-a otvorio je u ponedjeljak put Ministarstvu pravosuđa da odustane od kaznenog postupka u kojem je Steve Bannon, utjecajni saveznik predsjednika Donalda Trumpa, osuđen nakon što se oglušio o poziv Kongresa.
Suci su poništili odluku nižeg suda kojom je potvrđena osuda Stevea Bannona iz 2022. godine zbog odbijanja predaje dokumenata ili svjedočenja pred kongresnim povjerenstvom koje je istraživalo napad pristaša Donalda Trumpa na američki Kapitol 6. siječnja 2021. godine.
Trumpovo Ministarstvo pravosuđa, pozivajući Vrhovni sud da odbaci odluku nižeg suda, navelo je u sudskim podnescima kako je utvrdilo da je odbacivanje Bannonova slučaja "u interesu pravde". Ministarstvo je već ranije podnijelo zahtjev za obustavu slučaja na prvostupanjskoj razini.
Vrhovni sud je u kratkom, nepotpisanom nalogu vratio predmet nižem sudu na daljnje razmatranje "u svjetlu podnesenog zahtjeva za povlačenje optužnice".
Porota u Washingtonu proglasila je Bannona krivim po dvije točke optužnice za nepoštivanje Kongresa jer nije dostavio dokumente niti svjedočio pred odborom Zastupničkog doma pod vodstvom demokrata koji je istraživao napad na Kapitol.
Sudionici nereda pokušali su spriječiti kongresnu potvrdu izborne pobjede demokrata Joea Bidena nad Trumpom u neuspjelom pokušaju republikanskog predsjednika da 2020. godine bude ponovno izabran. Bannon je istragu kongresnog odbora i optužbe koje je protiv njega podiglo Ministarstvo pravosuđa tijekom Bidenova predsjedništva nazvao politički motiviranima.
Bannon (72) je bio ključni savjetnik Trumpove predsjedničke kampanje 2016. i glavni strateg Bijele kuće 2017. tijekom Trumpova prvog mandata, prije nego što su se razišli, da bi kasnije izgladili odnose.
Na ročištu za izricanje presude tužitelj J. P. Cooney rekao je da je Bannon odlučio "pokazati prijezir prema Kongresu". Bannon "nije iznad zakona, i to je ono što ovaj slučaj čini važnim", kazao je Cooney.
Nakon što je Vrhovni sud u lipnju 2024. odbio Bannonov zahtjev da ostane na slobodi dok traje žalbeni postupak, odslužio je četveromjesečnu kaznu u saveznom zatvoru u Danburyju, u Connecticutu. Bannon je pušten tjedan dana prije Trumpove pobjede nad demokratkinjom Kamalom Harris na izborima 2024. godine.
Prema navodima kongresnog odbora, Bannon je razgovarao s Trumpom najmanje dvaput dan prije napada 6. siječnja, sudjelovao je na sastanku za planiranje u jednom washingtonskom hotelu te je u svom podcastu izjavio da će sutradan "nastati opći kaos".
Prizivni sud SAD-a za okrug Columbia potvrdio je 2024. Bannonovu osudu, zbog čega se on žalio Vrhovnom sudu.
Bannonovi odvjetnici iznijeli su različite pravne argumente protiv poziva na svjedočenje, uključujući pitanja povezana s izvršnom privilegijom — pravnim načelom koje predsjedniku omogućuje da određenu komunikaciju zadrži privatnom — te ovlasti kongresnog odbora da izda takav poziv.
Bannon je imao i drugih pravnih problema. Na državnom sudu u New Yorku u veljači 2025. priznao je krivnju za prijevaru, nakon što su ga tužitelji optužili da je 2019. obmanuo donatore u privatnoj kampanji prikupljanja sredstava za potporu Trumpovu zidu na granici SAD-a i Meksika. Bannon je u tom slučaju izbjegao zatvorsku kaznu.
Trump je 2021. pomilovao Bannona nakon što je bio optužen po saveznim optužbama koje su se također odnosile na prikupljanje sredstava za zid na granici.
