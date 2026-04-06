Vrhovni sud SAD-a poništio odluku nižeg suda kojom je potvrđena osuda Stevea Bannona

Bannon je imao i drugih pravnih problema. Na državnom sudu u New Yorku u veljači 2025. priznao je krivnju za prijevaru, nakon što su ga tužitelji optužili da je 2019. obmanuo donatore u privatnoj kampanji prikupljanja sredstava za potporu Trumpovu zidu na granici SAD-a i Meksika. Bannon je u tom slučaju izbjegao zatvorsku kaznu.