VIDEO / Trump uživao na Gatsby zabavi dok 42 milijuna Amerikanaca ostaje bez potpore za hranu
Američki predsjednik Donald Trump našao se na udaru kritika jer je prisustvovao raskošnoj Halloween zabavi u stilu „Velikog Gatsbyja“ u Mar-a-Lagu, svega nekoliko sati prije nego što je isteklo ključno državno financiranje programa pomoći u hrani na koji se oslanjaju milijuni Amerikanaca.
Prestanak financiranja subvencija za prehranu
Oko 42 milijuna Amerikanaca ovisi o Programu dopunske prehrambene pomoći (SNAP), ali zbog nastavka blokade vlade sredstva za taj ključni program prestala su 1. studenoga, piše Independent. Zbog ovakvih poteza lako je zaključiti zašto je Trumpov rejting lošiji od demokratskog mu prethodnika Obame, ali i Bidena.
Donald Trump's approval rating in our tracker has fallen to -18, the lowest it has ever been (lower than any point in his first term) https://t.co/rK9zIJcDk0 pic.twitter.com/2FVifmY93k— Owen Winter (@OwenWntr) October 28, 2025
U međuvremenu, Trump je viđen kako se zabavlja na Halloween zabavi u svojoj rezidenciji u Palm Beachu, okružen gostima odjevenima u kostime iz „doba jazza“ 1920-ih.
Trump is holding a Great Gatsby/Roaring 20s-themed party at his private club in Palm Beach tonight as he tries to withhold SNAP and health care subsidies from millions of Americans. pic.twitter.com/2hxQKpJLTi— MeidasTouch (@MeidasTouch) November 1, 2025
Prema navodima Associated Pressa, službena tema večeri bila je: „Gatsby i ‘mala zabava nikoga nije ubila’“.
Istaknuti demokrati optužili su predsjednika da je društvo svojih “milijarderskih” prijatelja stavio ispred američkog naroda.
„Donald Trump je priredio zabavu u stilu Velikog Gatsbyja dok su se SNAP naknade spremale nestati za 42 milijuna Amerikanaca“, objavio je guverner Kalifornije Gavin Newsom na platformi X. „Nije ga briga za vas.“
„Trump organizira Gatsbyjevu zabavu za milijardere dok danas istječu SNAP naknade za 41 milijun Amerikanaca“, dodao je zastupnik Ro Khanna. „Oporezuj bogate. Nahrani gladne Amerikance.“
Donald Trump hosted a Great Gatsby party while SNAP benefits were about to disappear for 42 million Americans.— Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 1, 2025
He does not give a damn about you. pic.twitter.com/QVGtkqwHdF
"Nehumanost me uvijek iznova šokira"
„Način na koji otvoreno pokazuje svoju nehumanost uvijek me iznova šokira,“ rekao je senator Chris Murphy iz Connecticuta. „Nezakonito odbija isplaćivati naknade za hranu... dok priređuje pretjeranu Gatsby zabavu za svoje desničarske milijunaške i korporativne prijatelje.“
Trump je na zabavi sjedio pokraj državnog tajnika Marca Rubija za središnjim stolom.
Goste su zabavljale plesačice u flapper kostimima iz 1920-ih.
Na kritike je reagirala glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly, koja je za The Independent izjavila da su „Demokrati puni ispraznih riječi“.
BREAKING: “Let them eat nothing.”— Big Al (@nivnos33) November 1, 2025
While 42 million Americans agonized about where their next meal was coming from, Trump and his fat-cat friends wined and dined on “champagne wishes and caviar dreams” at his lavish Great Gatsby-themed party at Mar-a-Lago.#SNAP #TrumpShutdown pic.twitter.com/y4ua1A5VGC
„Predsjednik Trump je dosljedno pozivao demokrate da učine pravu stvar i ponovno otvore vladu, što mogu učiniti u bilo kojem trenutku,“ rekla je. „Nažalost, Gavin ‘Newscum’, (igra riječima na Newscom), Chuck Schumer i demokrati u Kongresu radije bi financirali zdravstvenu skrb za ilegalne imigrante nego spasili američke građane od patnje.“
Stigao i renovirati kupaonicu
Na samu noć vještica, Trump je otkrio i da je renovirao kupaonicu u Lincolnovoj spavaonici Bijele kuće.
„Renovirao sam Lincolnovu kupaonicu u Bijeloj kući“, napisao je na Truth Socialu, podijelivši fotografije novog izgleda s crnim i bijelim mramorom. „Bila je uređena 1940-ih u stilu art decoa sa zelenim pločicama, što je bilo potpuno neprikladno za Lincolnovo doba. Sada je u poliranom mramoru, prikladno za to vrijeme — možda čak i s izvornim kamenom iz tog vremena!“
