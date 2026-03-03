Trumpov saveznik: Kuba je sljedeća

Liderima Kube "odbrojani su dani“, upozorava republikanski senator nakon napada na Iran.
Visoki američki političar zaprijetio je kubanskim čelnicima nekoliko dana nakon ubojstva iranskog šefa države, piše danas Sky News.
Lindsey Graham, republikanski senator iz Južne Karoline i saveznik predsjednika Donalda Trumpa, nagovijestio je da bi komunistički režim u Havani mogao biti sljedeća meta SAD-a.
Gostujući u emisiji Sunday Night in America na Fox Newsu, govorio je o napadima na Iran tijekom vikenda, koji su izazvali nove valove bombardiranja i uzvratnih udara diljem Bliskog istoka.
Vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei ubijen je u subotu ujutro u svom kompleksu u zajedničkom američko-izraelskom zračnom napadu. Izraelske obrambene snage (IDF) od tada su proširile vojnu operaciju na Libanon, gađajući ciljeve Hezbolaha.
"Iranski režim, matični brod međunarodnog terorizma, pred kolapsom je“, rekao je Graham. "Kapetan tog broda, ajatolah, mrtav je kao kamen.“
Međutim, senator je dodao i da je "Kuba sljedeća“, rekavši: "Oni će pasti. Ovoj komunističkoj diktaturi na Kubi dani su odbrojani.“
Nije jasno planira li se bilo kakva vojna operacija, ali Kuba je pod sve većim pritiskom Trumpove administracije otkako su američke snage početkom godine otele venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura.
SAD održavaju strogi trgovinski embargo prema Kubi još od 1962. godine, godinu dana nakon neuspjele invazije na Zaljev svinja koju je sponzorirala CIA.
U veljači je Trumpova administracija dodatno pooštrila blokadu uvođenjem embarga na gorivo, što je izazvalo nestašicu nafte i, prema navodima međunarodnih humanitarnih organizacija, humanitarnu krizu.
Stručnjaci Ujedinjenih naroda za ljudska prava prošlog su mjeseca osudili izvršnu uredbu Donalda Trumpa kojom se uvode trgovinske carine zemljama koje izvoze naftu na Kubu, optužujući SAD za "ozbiljno kršenje međunarodnog prava i ozbiljnu prijetnju demokratskom i pravednom međunarodnom poretku“.
Meksiko i Kanada također su poslali pomoć karipskoj zemlji nakon uvođenja embarga.
To dolazi nakon što je Trump u petak izjavio da postoji mogućnost "prijateljskog preuzimanja Kube“, ne iznoseći detalje što pod tim podrazumijeva.
Obraćajući se novinarima ispred Bijele kuće, Trump je rekao da američki državni tajnik Marco Rubio vodi razgovore s kubanskim čelnicima "na vrlo visokoj razini“.
"Kubanska vlada razgovara s nama“, rekao je predsjednik. "Nemaju novca. Trenutačno nemaju ništa. Ali razgovaraju s nama i možda ćemo imati prijateljsko preuzimanje Kube.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
