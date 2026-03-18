Trumpov stari rival mogao bi biti njegov favorit za vođu Irana: "To bi mu dalo osjećaj pobjede"

Prema pisanju Newsweeka, američki predsjednik Donald Trump sve više naginje ideji da bi budući vođa Irana mogao doći iz samog vrha postojećeg režima, umjesto iz oporbe ili egzila.
Ubojstva visokih iranskih dužnosnika, uključujući sigurnosnog čelnika Alija Laridžanija i zapovjednika Basidža Golamreze Soleimanija, dodatno su uzdrmala zapovjednu strukturu Irana u jeku rata sa SAD-om i Izraelom. Iako je iranski sustav dosad pokazivao sposobnost brzog popunjavanja ključnih funkcija, niz eliminacija na vrhu vlasti upućuje da SAD i Izrael žele oslabiti koheziju unutar režima.
Prema analizi koju prenosi Newsweek, takva strategija mogla bi otvoriti prostor za jačanje pragmatičnijih političkih figura unutar Irana.
‘Uklanjanje ključnih ljudi poput Laridžanija i Soleimanija može se razumjeti ne samo kao vojni potez, nego i kao pokušaj razbijanja zapovjedne strukture i stvaranja prostora za unutarnje promjene’, rekao je Mohsen Milani, direktor Centra za strateške i diplomatske studije Sveučilišta Južne Floride.
Potencijalni kandidat i Rohani
Kao jedan od potencijalnih kandidata za buduće vodstvo spominje se bivši predsjednik Hasan Rohani, kojeg dio analitičara vidi kao pragmatičniju opciju za Zapad.
‘Scenarij u kojem Rohani dolazi na vlast mogao bi Trumpu dati osjećaj pobjede’, rekao je iranski analitičar Mojtaba Najafi, prenosi Tportal.
Dodaje kako je Rohani ‘visoko pragmatičan i sklon suradnji sa SAD-om’, ali upozorava da bi takav ishod bio teško ostvariv.
‘To bi zahtijevalo značajne vojne uspjehe SAD-a, slabljenje tvrdolinijaša i promjenu unutarnog odnosa snaga’, rekao je Najafi.
Razlike u strategiji SAD-a i Izraela
Analitičari ističu i moguće razlike u strategiji Washingtona i Tel Aviva. Dok bi SAD mogao biti sklon jačanju umjerenijih figura unutar sustava, Izrael, prema nekim procjenama, nastoji maksimalno oslabiti iransku državu, čak i po cijenu dugotrajne nestabilnosti.
Najafi smatra da je Laridžani bio važna figura koja je mogla poslužiti kao most između različitih struja u režimu i potencijalno olakšati pregovore.
‘Izrael je možda uklonio pragmatičnog aktera koji je mogao pomoći u postizanju dogovora’, rekao je, prenosi Tportal.
