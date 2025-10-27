Izraelski šef diplomacije: Nije razumno dopustiti turskim oružanim snagama ulaz u Pojas Gaze

"Turska je, na čelu s Erdoganom čitavo vrijeme imala neprijateljski pristup prema Izraelu", rekao je Saar na konferenciji za novinare održanoj zajedno s njegovim mađarskim kolegom Peterom Szijjartom. "Dakle, nije razumno dopustiti njihovim oružanim snagama ulaz u Pojas Gaze i na to nećemo pristati, što smo jasno poručili i svojim američkim prijateljima", rekao je Saar.