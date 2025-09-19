Oglas

U eksploziji kod Napulja poginulo troje ljudi: "Umrijeti na poslu nacionalna je sramota"

author
Hina
|
19. ruj. 2025. 18:54
eksplozija kod napulja
Vatrogasci, Napulj

Prema prvim informacijama vatrogasaca, nesreća se dogodila tijekom radova na održavanju postrojenja za gospodarenje otpadom

Oglas

Jedan radnik nestao, tri mrtva

Troje radnika izgubilo je život, a nekoliko je ozlijeđeno nakon vrlo teške eksplozije koja se danas dogodila u tvrtki Ecopartenope u Marcianiseu, navodno tijekom radova na održavanju.

Eksplozija se dogodila u postrojenju u pokrajini Caserta, sjeverno od Napulja.

Prema informacijama vatrogasaca, nesreća se dogodila tijekom radova na održavanju postrojenja za gospodarenje otpadom.

Dvije su osobe lakše ozlijeđene.

"Nedopustiva tragedija"

„Još jedna je to nedopustiva tragedija golemih razmjera koja pogađa svijet rada u našoj regiji”, stoji u zajedničkom priopćenju CGIL-a Caserta, CGIL-a Napoli i CGIL-a Campania, koji izražavaju „najdublju sućut obiteljima, solidarnost s ozlijeđenima i uključenim radnicima te bijes zbog još jedne sprječive smrti, javlja RAI.

"Ovo nije sudbina. Ovo je slom poslovnog sustava koji ubija i koji i dalje ne uspijeva jamčiti sigurnost. Zahtijevamo: trenutačnu istinu o onome što se dogodilo; više nadzora i inspektora; izvanredni plan zaustavljanja ovog tihog masakra. Umirati na poslu nacionalna je sramota. Dosta je", napisali su sindikati.

Teme
eksplozija napulj smetlište

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ