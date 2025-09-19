U eksploziji kod Napulja poginulo troje ljudi: "Umrijeti na poslu nacionalna je sramota"

Prema prvim informacijama vatrogasaca, nesreća se dogodila tijekom radova na održavanju postrojenja za gospodarenje otpadom
Jedan radnik nestao, tri mrtva
Troje radnika izgubilo je život, a nekoliko je ozlijeđeno nakon vrlo teške eksplozije koja se danas dogodila u tvrtki Ecopartenope u Marcianiseu, navodno tijekom radova na održavanju.
Eksplozija se dogodila u postrojenju u pokrajini Caserta, sjeverno od Napulja.
Prema informacijama vatrogasaca, nesreća se dogodila tijekom radova na održavanju postrojenja za gospodarenje otpadom.
Dvije su osobe lakše ozlijeđene.
Tre operai sono morti a causa di un'esplosione avvenuta nel pomeriggio di venerdì 19 settembre in un'azienda che si occupa di trattamento dei rifiuti a Marcianise (Caserta). pic.twitter.com/qu3Tj2PW0o— Local Team (@localteamit) September 19, 2025
"Nedopustiva tragedija"
„Još jedna je to nedopustiva tragedija golemih razmjera koja pogađa svijet rada u našoj regiji”, stoji u zajedničkom priopćenju CGIL-a Caserta, CGIL-a Napoli i CGIL-a Campania, koji izražavaju „najdublju sućut obiteljima, solidarnost s ozlijeđenima i uključenim radnicima te bijes zbog još jedne sprječive smrti, javlja RAI.
"Ovo nije sudbina. Ovo je slom poslovnog sustava koji ubija i koji i dalje ne uspijeva jamčiti sigurnost. Zahtijevamo: trenutačnu istinu o onome što se dogodilo; više nadzora i inspektora; izvanredni plan zaustavljanja ovog tihog masakra. Umirati na poslu nacionalna je sramota. Dosta je", napisali su sindikati.
