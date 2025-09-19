U eksploziji kod Napulja poginulo troje ljudi: "Umrijeti na poslu nacionalna je sramota"

"Ovo nije sudbina. Ovo je slom poslovnog sustava koji ubija i koji i dalje ne uspijeva jamčiti sigurnost. Zahtijevamo: trenutačnu istinu o onome što se dogodilo; više nadzora i inspektora; izvanredni plan zaustavljanja ovog tihog masakra. Umirati na poslu nacionalna je sramota. Dosta je", napisali su sindikati.