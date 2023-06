U Grčkoj potonuo brod s migrantima, navodno je na njemu bilo stotinjak djece

Podijeli :

REUTERS/Stelios Misinas

Preživjeli s broda koji je potonuo na jugu Grčke u jednoj od najvećih europskih migrantskih katastrofa kažu da je na brodu moglo biti oko 100 djece, prenosi u četvrtak BBC.

Barem 78 osoba je već proglašeno mrtvima u ovoj katastrofi.

No postoji mogućnost da su mnogi nestali na moru, s obzirom na to da postoje naznake da je na brodu bilo do 750 osoba.

Barem je jedanaest ljudi uhićeno, uključujući i nekoliko Egipćana koje se sumnjiči za trgovinu ljudima, izvještava grčka televizija.

Migranti u RH dolaze zbog nesigurne situacije i rata u vlastitoj zemlji

Obalna straža našla se na meti kritika zato što nije ranije intervenirala, no vlasti kažu da su njihove ponude da pomognu odbijene.

Spasioci i dalje pretražuju područje na kojem je brod potonuo, dok nada u pronalazak još preživjelih polako jenjava.

Brod je plovio prema Italiji iz libijske luke Tobruk u trenutku potonuća.

Slike su pokazale palubu punu ljudi, no tvrdnje o velikom broju žena i djece u potpalublju došle su od liječnika koji su uglavnom pružali pomoć muškarcima koji su preživjeli.

Viši liječnik Opće bolnice Kalamata rekao je BBC-ju da se na brodu nalazilo čak 100 djece.

“Preživjeli su nam rekli da je bilo djece u potpalublju. Djece i žena”, rekao je liječnik Manolis Makaris, voditelj kardiologije.

Rekao je da su mu dva pacijenta rekla tu brojku.

“Jedan mi je spomenuo 100 djece, drugi oko 50, tako da ne znam istinu – no bilo ih je puno”, dodao je.

Makaris je rekao da vjeruje da je u brodolomu moglo život izgubiti oko 600 osoba.

“Točan broj svih osoba koje su se nalazile na brodu bio je 750. Ovo je broj o kojemu su svi govorili”, rekao je.

