U Indoneziji više od 900 poginulih nakon bujičnih poplava

Od zahvaćenih provincija, Aceha, Sjeverne i Zapadne Sumatre, najpogođeniji je Aceh u kojem je stradalo 366 ljudi, rekao je Suharyanto. Stotine sela i dva pogođena područja u Acehu i dalje su odrezana jer su ceste jako oštećene. BNPB je rekao da će biti potrebno oko 51.82 bilijuna rupija (2.66 milijarde eura) da se ponovno izgrade oštećene kuće i javne zgrade u tri provincije.