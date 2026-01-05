Oglas

kibernetičko nasilje

U Parizu stiže presuda optuženima za širenje glasina da je Brigitte Macron rođena kao muškarac

author
Hina
|
05. sij. 2026. 08:56
Brigitte Macron - afp
Ludovic MARIN / POOL / AFP

U ponedjeljak se u Parizu očekuje presuda osmorici muškaraca i dvjema ženama u slučaju kibernetičkog nasilja nad prvom damom Brigitte Macron.

Optuženici se terete za brojne zlonamjerne izjave o spolu predsjednikove supruge, kao i o njezinoj razlici u godinama s Emmanuelom Macronom. Neke od izjava uključivale su optužbe za pedofiliju.

Optuženicima prijeti do dvije godine zatvora.

Slučaj proizlazi iz teorije zavjere koja kruži društvenim mrežama od izbora Emmanuela Macrona za predsjednika 2017. godine kojom se tvrdi da je Brigitte Macron transrodna žena i da je rođena kao muškarac.

Macronovi su prethodno poduzeli pravne mjere protiv takvih tvrdnji.

Među optuženicima, u dobi između 41 i 60 godina, je i teoretičarka zavjere poznata u Francuskoj i žena koja se predstavlja kao stručnjakinja za medije i oglašavanje, a čiji je X račun u međuvremenu suspendiran.

Smatra se da je ona odigrala ključnu ulogu u širenju glasina.

Teme
Brigitte Macron

