MINNESOTA

U pucnjavi u školi u Minneapolisu ubijeno dvoje djece

Hina
27. kol. 2025. 19:53
MINNEAPOLIS, MINNESOTA - AUGUST 27: Minneapolis Mayor Jacob Frey (C) speaks to the media following a mass shooting at Annunciation Catholic Church on August 27, 2025 in Minneapolis, Minnesota.
Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dvoje djece je ubijeno, a 17 osoba je ozlijeđeno u srijedu u pucnjavi tijekom mise u katoličkoj školi u Minneapoliosu, u saveznoj državi Minnesota, rekao je načelnik policije Brian O'Hara.

Ubijena djeca su stara osam i 10 godina. Prema prvim informacijama, vjeruje se da većinu žrtava čine djeca.

Policija vjeruje da je napadač, koji si je oduzeo život na parkiralištu ispred škole, djelovao sam.

Naoružan s tri vrste oružja, napadač je kroz prozore otvorio vatru na djecu i ostale vjernike tijekom mise kojom je obilježen prvi tjedan nastave nakon praznika, rekao je O'Hara, nazvavši taj čin nasilja "potpuno neshvatljivim".

Pucnjava se dogodila u osnovnoj školi koja se nalazi u sklopu Crkve Navještenja.

I prije nego su stigla izvješća o mrtvima i ranjenima, predsjednik Donald Trump je komentirao tragičan događaj na svojoj platformi Truth Social: "FBI je brzo djelovao i na mjestu je događaja."

Također je pozvao na molitvu za žrtve.

Prema policiji, napadač je bio u ranim 20-im, no za sada se ne zna je li bivši učenik te škole. Guverner Minnesote Tim Walz opisao je incident na X-u kao "strahotan čin nasilja".

Školu pohađaju djeca od predškolske dobi do osmog razreda. Škole su česta meta napada vatrenim oružjem u SAD-u.

Teme
Minneapolis Minnesota SAD pucnjava ispred škole

