Užas u katoličkoj školi, zasad dvoje mrtvih, deseci ranjenih. Svjedok: Znam što je pucnjava, ali ovo me šokiralo!

Svjedok pucnjave opisao je kako je tijekom nekoliko minuta čuo između 30 i 50 hitaca. Bill Bienemann, koji živi otprilike dva bloka od Katoličke škole Navještenja u Minneapolisu, gdje se pucnjava dogodila, rekao je da je bio na telefonskom pozivu kada je začuo pucnjavu. „Znam kako zvuči pucnjava i bio sam šokiran. Rekao sam si da to ne može biti pucnjava, bilo je toliko hitaca“, izjavio je.