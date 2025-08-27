Užas u katoličkoj školi, zasad dvoje mrtvih, deseci ranjenih. Svjedok: Znam što je pucnjava, ali ovo me šokiralo!

Troje ljudi poginulo je u srijedu u pucnjavi u katoličkoj školi u Minneapolisu, uključujući napadača, a oko 20 je ozlijeđeno, rekao je dužnosnik ministarstva pravosuđa.
Oglas
Pucnjava se dogodila u osnovnoj školi koja se nalazi u sklopu Crkve Navještenja. Među ozlijeđenima desetero ljudi je u kritičnom stanju, prenio je BBC pozivajući se na CBS. Napadač je umro od rana koje si je sam nanio, rekle su vlasti za CBS. Napadač je koristio polu-automatsko oružje, rekla su dva izvora iz federalnih snaga za provedbu zakona za CBS.
Izvori su rekli da se pucnjava dogodila za vrijeme mise za učenike. Američka glavna državna odvjetnica Pam Bondi rekla je da su agenti FBI-ja na mjestu događaja. "Molim se za sve koji su svjedočili ovoj tragediji", objavila je na X-u.
Ministrica domovinske sigurnost Kristi Noem objavila je da ministarstvo prati situaciju i da je u kontaktu s lokalnim vlastima.
Učenici su se vratili na nastavu u ponedjeljak nakon ljetnih praznika. Školu pohađaju djeca od predškolske dobi do osmog razreda.
Svjedok pucnjave opisao je kako je tijekom nekoliko minuta čuo između 30 i 50 hitaca. Bill Bienemann, koji živi otprilike dva bloka od Katoličke škole Navještenja u Minneapolisu, gdje se pucnjava dogodila, rekao je da je bio na telefonskom pozivu kada je začuo pucnjavu. „Znam kako zvuči pucnjava i bio sam šokiran. Rekao sam si da to ne može biti pucnjava, bilo je toliko hitaca“, izjavio je.
Pucnjava je bila sporadična i poluautomatska, a prema njegovu opisu, zvuk je nalikovao na pušku, a ne na pištolj, što upućuje na to da je napadač nekoliko puta punio oružje. Bienemann je istaknuo da je ispaljeno između 30 i 50 hitaca u razdoblju od nekoliko minuta te da su tri do četiri minute dugo trajanje za pucnjavu, tijekom kojih se može ispaliti mnogo metaka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas