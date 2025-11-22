Ukrajina će u ovoj zemlji održati konzultacije sa SAD-om o okončanju rata

Kijev će u Švicarskoj održati konzultacije sa SAD-om o okončanju ruskog rata protiv Ukrajine, rekao je u subotu visoki ukrajinski sigurnosni dužnosnik.
"... počinjemo u Švicarskoj konzultacije između visokih dužnosnika Ukrajine i Sjedinjenih Država o mogućim parametrima budućeg mirovnog sporazuma", napisao je Rustem Umerov, tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, na Telegramu.
"Cijenimo sudjelovanje američke strane i njezinu spremnost za sadržajne razgovore", dodao je.
Umerov je uredio objavu, ne navodeći razlog, nakon što je u prijašnjoj verziji navedeno da će se razgovori održati "uz sudjelovanje europskih partnera".
Predsjednik Volodimir Zelenski odobrio je sastav izaslanstva za razgovore, koje će predvoditi šef njegova ureda, a uključuje visoke sigurnosne dužnosnike, prema izjavi iz njegova ureda na Telegramu.
Također je odobrio upute za pregovore.
„Ukrajina nikada neće biti prepreka miru, a predstavnici ukrajinske države branit će legitimne interese ukrajinskog naroda i temelje europske sigurnosti“, navodi se u izjavi predsjedništva.
