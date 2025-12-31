Oglas

RUSIJA OPTUŽUJE UKRAJINU

Ukrajina dronovima napala Moskvu, zapad Rusije i Krim: Kijev odbacuje optužbe

Hina
31. pro. 2025. 07:08
Ukrajina je u utorak navečer pokrenula niz napada dronovima usmjerenih na Moskvu, dijelove zapadne Rusije i anektirani Krim, ozlijedivši jednu osobu u blizini ruskog glavnog grada, priopćile su ruske vlasti.

Ruska protuzračna obrana uništila je u utorak navečer 27 ukrajinskih dronova, uključujući tri iznad Moskovske regije, priopćilo je rusko ministarstvo obrane putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

Guverner Moskovske regije Andrej Vorobjov rekao je da je tijekom dana iznad regije oboren 21 ukrajinski dron i da je u napadima ozlijeđen jedan civil.

Napadi su se dogodili dan nakon što je Rusija, bez pružanja dokaza, optužila Ukrajinu za pokušaj napada na rezidenciju predsjednika Vladimira Putina.

Kijev je odbacio optužbe kao neutemeljene i usmjerene na ometanje mirovnih pregovora.

Nije bilo neposrednih izvješća o šteti od napada. Rusija rijetko otkriva puni opseg štete od ukrajinskih napada, osim ako nisu pogođeni civili ili civilna infrastruktura.

Izvješća govore i o nestanku struje u Moskvi i okolnim gradovima, nakon što su se iznad grada čuli zvukovi letjelica. Razne procjene navode brojke između sto i šesto tisuća ljudi koji su ostali u mraku. Službene potvrde o povezanosti napada dronovima i nestanka struje nema. 

Ukrajinski napad dronovima oštetio je i lučku infrastrukturu i plinovod u stambenom području ruske crnomorske luci Tuapse, priopćila je regionalna uprava u srijedu, dodajući da nije bilo prijavljenih ozlijeđenih.

