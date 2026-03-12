Mađarski premijer Viktor Orban objavio je na društvenim mrežama video na kojem pojedinačno zove članove svoje obitelji, upozoravajući ih da bi se uskoro mogli pojaviti u vijestima kao mete ukrajinskih prijetnji i pozivajući ih da upozorenja shvate ozbiljno, a da ne paničare.
Oglas
"Ukrajinci već prijete mojoj obitelji, mojoj djeci i mojim unucima. Svi su dobro, ali u svemu postoji granica!", napisao je Orban na Facebooku.
Orban je članovima svoje obitelji poručio da se ne smiju uplašiti i da će smisliti kako da se prilagode novoj situaciji. Dodao je da će njegova supruga u tome imati ključnu ulogu.
Na sve se osvrnuo i Orbanov ministar graditeljstva i prometa János Lázár.
"Gotovo da više nema dana bez novog ukrajinskog prelaska crvene linije! Danas već prijete djeci i unucima Viktora Orbana", napisao je na Facebooku te naglasio da svako mađarsko dijete mora biti zaštićeno, bez obzira tko su im djedovi.
"Razmislite o svojih petero djece i šestero unučadi"
"Znamo gdje živi, gdje provodi noći, gdje pije pivo ili vino, kamo izlazi i s kim se sastaje. Ako Orban ne promijeni svoj antiukrajinski stav i nastavi biti suučesnik u Putinovim ratnim zločinima, neka se sjeti da KARMA nikada ne oprašta ničije grijehe. Razmislite o svojih petero djece i šestero unučadi".
Omelčenko, koji je prethodno bio član stranke Julije Timošenko do 2012., a kasnije se pridružio stranci Viktora Juščenka. Dodao je da bi na predstojećim mađarskim izborima 12. travnja opozicija mogla pobijediti.
Kontroverzni komentari Zelenskog
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je dao izjave koje impliciraju potencijalne posljedice ako EU blokira paket pomoći Ukrajini od 90 milijardi eura. Zelenski je predložio da bi mogao dati relevantan mađarski kontaktni broj ukrajinskim oružanim snagama kako bi ih "pozvali i govorili na njihovom jeziku".
Tu je izjavu mađarska vlada osudila kao pretjeranu. Orbanov nedavni stav uključivao je blokiranje pomoći Kijevu dok naftovod Družba ne nastavi s radom.
Péter Magyar, predsjednik oporbene mađarske stranke Tisa, osudio je prijetnje, izjavivši tijekom posjeta Szarvasu: "Nijedan Mađar ne bi trebao biti ugrožen od strane stranog dužnosnika. Ni odlazeća Orbánova vlada ni potencijalna vlada Tise to neće dopustiti".
Također je pozvao Zelenskog da pojasni svoje riječi, povuče ih ako je potrebno i pruži informacije o statusu naftovoda Družba, pozivajući na njegovo što skorije ponovno otvaranje.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas