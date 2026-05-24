Oglas

OREŠNIKOM PO KIJEVU

Ukrajina traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a zbog ruskih "barbarskih raketnih napada"

author
Hina
|
24. svi. 2026. 19:52
napad na Kijev
X

Ukrajina traži hitni sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i sastanak Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) nakon masovnih ruskih zračnih napada, rekao je u nedjelju ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha.

Oglas

Sibiha je u izjavi objavljenoj na društvenoj mreži X također pozvao na "odgovarajući i snažan odgovor agresoru" nakon noćnih napada, koji su uglavnom bili usmjereni na Kijevsku oblast, a u kojima je primijenjena balistička raketa srednjeg dometa Orešnik.

Sibiha je optužio Rusiju da nedostatak vojnog napretka na bojišnici u agresivnom ratu protiv Ukrajine nastoji kompenzirati "barbarskim raketnim napadima".

Samo u Kijevu poginule su najmanje dvije osobe. Prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička, broj ozlijeđenih u glavnom gradu porastao je na 81. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij objavio je na društvenim mrežama da je u napadima diljem zemlje ozlijeđeno oko 100 osoba i poginulo najmanje četvero.

Što su sve Rusi napali?

Prema informacijama vlasti, u napadima su oštećene i vladine zgrade, uključujući Ministarstvo vanjskih poslova i zgradu Vlade. Napadi su se dogodili na državni praznik.

"Putin pokušava zastrašiti Ukrajinu napadima na civile i rušenjem stambenih zgrada, muzeja, škola i kritične infrastrukture", rekao je ministar vanjskih poslova Sibiha.

Međunarodna zajednica mora reagirati, rekao je Sibiha. "Pozivamo naše partnere da poduzmu odlučne višestrane mjere kako bi odvratili Rusiju i uvjerili je da se založi za sveobuhvatan, pravedan i trajan mir."

Pročitajte još

Teme
rat u ukrajini rusija ukrajina vijeće sigurnosti

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ