crnomorska luka

Ukrajina: U ruskom napadu na Odesu četvero ranjenih, među njima troje djece

Hina
31. pro. 2025. 09:09
Smoke rises from an apartment building damaged during an overnight Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Odesa, Ukraine, December 31, 2025.
Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout via REUTERS

Rusija je napala dronovima regiju Odesu u Ukrajini u noći s utorka na srijedu, pri čemu su ranjene četiri osobe, među njima troje djece i oštećene su stambene zgrade i infrastruktura, priopćile su u srijedu regionalne vlasti.

Odesa, glavna crnomorska luka, više je puta bila meta ruskih raketa i dronova u gotovo četiri godine rata, a napadi su često pogađali energetsku, prometnu i lučku infrastrukturu, kao i stambena područja.

"Dronovi su napali stambenu, logističku i energetsku infrastrukturu u našoj regiji", rekao je guverner Oleh Kiper putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

U gradu Odesi, administrativnom središtu šire regije Odese, ozlijeđene su četiri osobe - sedmomjesečna beba, dvoje djece i 42-godišnji muškarac, objavio je na Telegramu Sergij Lisak, načelnik vojne uprave Odese. 

Lisak je rekao da su krhotine dronova i izravni udari oštetili fasade i prozore nekoliko visokih stambenih zgrada.

Lisak je objavio fotografije na kojima se vidi dim iz višekatnice, s vatrom vidljivom na nekoliko prozora. Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća i nije bilo neposrednih komentara Rusije o napadima na Odesu.

Civilne žrtve Infrastruktura Napadi dronovima Odesa Ruski napadi

