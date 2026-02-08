Ukrajinski ministar vanjskih poslova: "Samo Trump može zaustaviti rat"

Zelenski je u subotu rekao da Washington vjeruje kako bi rat mogao završiti prije ljeta te da je Ukrajina predložila plan faznog rješavanja, no nije iznio pojedinosti.

Izvori su u petak rekli Reutersu da su ukrajinski i američki dužnosnici razgovarali o rasporedu koji uključuje nacrt sporazuma s Rusijom do ožujka i referendum o njemu u Ukrajini, zajedno s izborima u svibnju.