Napad dronovima

Ukrajinski udar na Novorosijsk ubio dvoje, ozlijedio šestero

Hina
24. ruj. 2025. 15:57
U ukrajinskom napadu dronovima na južni lučki grad Novorosijsk u srijedu je ubijeno dvoje, a ozlijeđeno šestero ljudi, objavile su lokalne vlasti na aplikaciji Telegram.

Vlasti tog grada, važne crnomorske luke s terminalima za izvoz energenata i žita, proglasile su izvanredno stanje.

U napadu je pogođen Konzorcij kaspijskog cjevovoda (CPC), a ozlijeđeno je dvoje zaposlenika te tvrtke. 

No glasnogovornik CPC-a rekao je da njezin obližnji terminal i dalje radi. Demetra Holding, tvrtka koja upravlja s dva terminala za žito u Novorosijsku, objavila je da nema štete na njezinoj infrastrukturi. 

Ukrajina sve češće gađa rusku energetsku i lučku infrastrukturu kako bi smanjila prihode kojim Moskva financira rat. 

I regionalne vlasti Krasnodara, također na jugu Rusije, upozorile su da postoji prijetnja ukrajinskih pomorskih dronova crnomorskoj luci Tuapse, naredivši stanovnicima da evakuiraju to područje. 

Teme
Rusija Ukrajina rat u Ukrajini

