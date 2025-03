Ukrajinski vojni veteran za N1: Moj san i životni cilj je promijeniti način razmišljanja Ukrajinaca

Podijeli :

N1

Ukrajinski ratni vojni veteran Andri Siromak gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je govorio o svom iskustvu rata u Ukrajini.

Kada je prije tri godine započeo rat u Ukrajini Siromak je studirao Međunarodne odnose.

Kako bi mogao završiti rat u Ukrajini? VIDEO / Najveći napad na Moskvu dronovima: Jedna osoba poginula, više ozlijeđenih, zatvorene zračne luke…

“23.2. sam se upravo vratio s jedne konferencije u blizini Odese. Bio sam vrlo umoran nakon dugog putovanja vlakom i otišao sam spavati. Oko 4,5 ujutro sve su nas probudile velike eksplozije u mom gradu. Zatim sam uključio televiziju i čuo Putinov govor o početku invazije i zatim sam rekao svojim roditeljima da idem kod prijatelja, a zapravo sam otišao u ured za novačenje i rekao sam prijateljima da ako ih moji roditelji nazovu, da kažu da sam kod njih”, ispričao je.

Kaže da nije očekivao da će Ukrajina moći pružati otpor više od nekoliko tjedana.

“Bilo je to vrlo teško razdoblje, ali cijeli naš narod je bio vrlo ujedinjen. Naravno, ovaj rat je doveo do mnogo tuge u mojoj zemlji, ali ovaj nam je izazov pomogao da budemo snažniji. To je nešto što je probudilo taj domoljubni duh u našoj naciji”, rekao je Siromak.

Siromak je ranjen u ratu, ostao je u invalidskim kolicima, a trenutno je na rehabilitaciji. Ne gubi vjeru u bolju budućnost.

“Mislim da svi mi moramo vjerovati u promjenu. Svatko od nas može biti taj jedan kotačić koji će pokrenuti promjenu i vjerujem da ću i ja sa svojim malim obolom dati određeni doprinos da dođe do promjene. Pomogli su mi ljudi u mojoj blizini. Ljudi koji su također vjerovali u ideale u koje ja vjerujem.”

Siromak već dvije godine provodi kampanju po europskim gradovima i drži govore na trgovima, gdje se često okupi veliki broj ljudi.

“Ti ljudi i mene nadahnjuju. To su ljudi koji imaju istu volju, istu odlućčnost, koji nisu indiferentni. Mislim da je indiferentnost jedna od najgorih stvari na svijetu jer indiferentnost je zapravo šutnja kada se suočavamo s nepravdom. Svaki put kada odlučimo zažmiriti pred problemima pred kojima se nalazimo, zapravo se odričemo pirlike da dovedemo do promjene našeg svijeta na bolje”, tvrdi.

Komentirao je politiku američkog predsjednika Donalda Trumpa prema Ukrajini i Rusiji.

Rusija o mirovnoj inicijativi Pariza i Londona: Samo pokušaj kupnje vremena

“Trumpova politika nije nešto što je tipično za demokraciju, ali shvaćam ga. I zahvalan sam svim europskim narodima i liderima koji nas nastavljaju podupirati i koji su uz nas u tako teška vremena i zahvaljujem svim europskim narodima što nam nisu okrenuli leđa u vrlo teškim vremenima i što nas nisu ostavili same da se suočavamo s agresorom, što nam pružaju puno humanitarne i vojne pomoći, što liječe veterane poput mene, prihvaćaju naše žene i djecu i pružaju im sklonište i daju tim ženama mogućnost da rade i djeci da se školuju, na tome sam izuzetno zahvalan”, poručio je Siromak.

Ali kako bi se oni vratili u domovinu, Ukrajina treba pobjedu na vojnom polju i povratak ukrajinskog teritorija, tvrdi Siromak.

“Moj dom se nalazi u kijevskoj oblasti i manje-više je siguran, ali ne mogu vidjeti svoju obitelj i prijatelje, i to je nešto što mi također stvara veliku bol oko srca”, priznao je.

“Želim stajati uz najvećeg lidera moje nacije”

Kako vidite svoju budućnost?

“Želim učiniti sve što je u mojoj moći kako bi se poboljšali odnosi između europskih zemalja i Ukrajine. Moj san i životni cilj je promijeniti način razmišljanja Ukrajinaca i građana svijeta i želim dati svoj obol razvoju Ukrajine i želim stajati uz najvećeg lidera moje nacije, a to je predsjednik Ukrajine. Isto tako san mi je možda jednom postati predsjednik Ukrajine. To je nešto što mi pomaže i usmjerava me da usavršim svoje znanje, način ophođenja ljudima. To je jedan orijentir za odgovornost i profesionalnost. Ako želim nešto promijeniti, moram imati iskustvo i znanje za to. Isto tako želim učiniti nešto na području umjetnosti jer mislim da je to nešto što pokreće naš svijet i našu budućnost”, kazao je Siromak.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.