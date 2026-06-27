Umro bivši ruski ministar obrane Sergej Ivanov

Rođen poput Putina u Lenjingradu, današnjem Sankt Peterburgu, Ivanov je studirao jezike prije nego što je regrutiran u KGB, gdje je radio s budućim predsjednikom na početku njihove karijere.Nakon raspada Sovjetskog Saveza, Ivanov se uzdigao kroz nasljedne organizacije KGB-a do zamjenika ravnatelja sigurnosne službe FSB-a pod Putinom. Postao je ministar obrane 2001. godine, prvi civil na toj poziciji u modernoj ruskoj povijesti.