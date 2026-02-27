Ursula von der Leyen odlučila: Počinje primjena sporazuma s Mercosurom

Komisija se sada odlučila na privremenu provedbu što će sasvim sigurno izazvati nezadovoljstvo Francuske, Poljske i još nekih zemalja koji se boje da će taj sporazum ugroziti njihove poljoprivrednike. S druge strane, Njemačka i Španjolska predvode skupinu zemalja koje se jako zauzimaju za provedbu sporazuma koji pruža nove izvozne mogućnosti za njihove proizvode.