Ursula von der Leyen odlučila: Počinje primjena sporazuma s Mercosurom

Europska komisija je odlučila da se trgovinski sporazum s južnoameričkim blokom Mercosur počne privremeno primjenjivati nakon što su ga ratificirali Argentina i Urugvaj, a uskoro bi trebali Brazil i Paragvaj.
"U siječnju je Europsko vijeće ovlastilo Komisiju da privremeno primjenjuje sporazum čim ga prva zemlja Mercosura ratificira. Slijedom toga Komisija sada pokreće privremenu primjenu", izjavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.
Europski parlament je u siječnju tijesnom većinom izglasao prijedlog kojim se od Suda EU-a traži mišljenje o tome može li se sporazum primijeniti prije pune ratifikacije u svim državama članicama i ograničavaju li njegove odredbe Europsku uniju da provodi svoje politike zaštite okoliša i zdravlja potrošača.
Budući da Sudu treba obično dvije godine da donese mišljenje, to znači da se do tada odgađa ratifikacija sporazuma jer Parlament ne može o tome glasati prije pravorijeka Suda.
Komisija se sada odlučila na privremenu provedbu što će sasvim sigurno izazvati nezadovoljstvo Francuske, Poljske i još nekih zemalja koji se boje da će taj sporazum ugroziti njihove poljoprivrednike. S druge strane, Njemačka i Španjolska predvode skupinu zemalja koje se jako zauzimaju za provedbu sporazuma koji pruža nove izvozne mogućnosti za njihove proizvode.
Europska unija i zemlje južnoameričkog trgovinskog bloka potpisale su u siječnju u prijestolnici Paragvaja, Asuncionu, povijesni sporazum o slobodnoj trgovini, koji pokriva 700 milijuna građana. Prije potpisivanja su države članice EU-a, među njima i Hrvatska, podržale taj sporazum. Francuska, Poljska, Austrija, Irska i Mađarska glasale su protiv.
