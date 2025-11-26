Ušutkani izvještaji i Epsteinovi spisi: Tko sve ne dospijeva u vijesti?

Osjetila sam ledeni dah tog straha kako obuzima moju novu prijateljicu jednom u parkiralištu Holiday Inna uz ravnu autocestu u Minnesoti. Stigle smo nešto prije sumraka, nakon vrućeg, prašnjavog prosvjeda protiv plinovoda, na koji je slijedilo iskreno nagovaranje dviju vedrih, uslužnih, jedva tinejdžerki. Hrabre pred policijom i ruljom, ali vidjela sam kako se koža oko očiju njihove majke, moje nove prijateljice, zateže. Iskusna organizatorica iz autohtone zajednice, osmijeh joj se pretvorio u ukočen grč kad je ugledala bijele muškarce s kamionima kako se motaju uokolo. Jedno kupanje. U mom vidokrugu. Bez napuštanja sobe – ni zbog čega. Otišle smo rano. Shvatila sam: strah. Vesele autohtone djevojčice u Americi su ugrožena vrsta.