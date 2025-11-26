Analiza
Ušutkani izvještaji i Epsteinovi spisi: Tko sve ne dospijeva u vijesti?
Dugo prije nego što je postojao Jeffrey Epstein i njegova odvratna mreža silovanja i trgovine ljudima, postojala je terorom obilježena stvarnost ubijenih i nestalih autohtonih (američkih domorodačkih) žena i djevojčica, piše Laura Flanders za Counterpunch.
Kriza MMIW-a (Missing and Murdered Indigenous Women, "nestale i ubijene autohtone žene") traje desetljećima — neki bi rekli stoljećima — i uključuje tisuće slučajeva u SAD-u i Kanadi. Ipak, dok Epsteinova priča osvaja masovne medije i stvara pritisak za nova procesuiranja, autohtone žene, djevojčice i žene koje se identificiraju kao žene i dalje se pojavljuju mrtve — ili se uopće ne pojavljuju — a čini se da samo autohtoni aktivisti mare, piše u analizi Counterpuncha.
Osjetila sam ledeni dah tog straha kako obuzima moju novu prijateljicu jednom u parkiralištu Holiday Inna uz ravnu autocestu u Minnesoti. Stigle smo nešto prije sumraka, nakon vrućeg, prašnjavog prosvjeda protiv plinovoda, na koji je slijedilo iskreno nagovaranje dviju vedrih, uslužnih, jedva tinejdžerki. Hrabre pred policijom i ruljom, ali vidjela sam kako se koža oko očiju njihove majke, moje nove prijateljice, zateže. Iskusna organizatorica iz autohtone zajednice, osmijeh joj se pretvorio u ukočen grč kad je ugledala bijele muškarce s kamionima kako se motaju uokolo. Jedno kupanje. U mom vidokrugu. Bez napuštanja sobe – ni zbog čega. Otišle smo rano. Shvatila sam: strah. Vesele autohtone djevojčice u Americi su ugrožena vrsta.
Godine 2022. Nacionalni informacijski centar za kriminal zabilježio je 5.487 slučajeva nestalih autohtonih žena i djevojčica u SAD-u, pri čemu je većina nestalih bila u dobi od 0 do 17 godina. Procjenjuje se da su autohtone žene u nekim okruzima ubijane stopom najmanje deset puta višom od nacionalnog prosjeka, ali podatke je teško utvrditi, a evidencija je oduvijek bila slaba.
"Not invisible Act"
Ne tako davno, rekordne četiri autohtone žene uspjele su biti izabrane u Kongres, gdje su napravile nešto povijesno. Donijele su Zakon „Not Invisible Act“, čija je autorica tada bila zastupnica Deb Haaland, a potpisao ga je predsjednik Trump. Tim je zakonom osnovano Povjerenstvo za proučavanje problema i izradu akcijskog plana.
„Savezna vlada mora djelovati sada; ne sutra; ne sljedeći tjedan; ne sljedeći mjesec; ne sljedeće godine. Vlada mora jednom zauvijek prekinuti svoje sustavno zanemarivanje ove krize i reagirati, ispraviti i riješiti ovaj problem“, poručili su članovi Povjerenstva.
Na jednoj virtualnoj i sedam fizičkih sjednica, u mjestima poput Billingsa (Montana), Tulse (Oklahoma) i Anchoragea (Aljaska), članovi Povjerenstva slušali su svjedočanstva plemenskih čelnika, policijskih službenika, pružatelja usluga i članova obitelji. Vođeni istim pravednim bijesom kakav osjećaju rodbine Epsteinovih žrtava trgovine ljudima, članovi obitelji ubijenih i nestalih autohtonih osoba putovali su daleko kako bi svjedočili.
S herojskom snagom, autohtone preživjele žrtve trgovine ljudima stajale su pred strancima i prisjećale se najgorih trenutaka svojega života. Dijelile su upozorenja s jednakom mješavinom zahvalnosti i skepticizma koju vidimo i kod Epsteinovih žrtava. (Netko napokon sluša, ali hoće li se išta, ikada, zapravo učiniti?)
Povjerenici su čuli brojne verzije iste poruke svjedoka: „Ne želim da itko drugi ikad proživi ovu noćnu moru.“
Nakon 260 svjedoka i sati svjedočanstava, Povjerenstvo je napisalo izvještaj. Opisalo je, u osuđujućim detaljima, mnoge izvore problema: dugotrajni rasizam, ograničeni pravosudni sustav plemena, jurisdikcijske pukotine — više nalik bezdanima — u koje većina MMIW slučajeva propada. Iznad svega, izvještaj je naglasio hitnu potrebu za adekvatnim financiranjem istrage, kaznenog progona, prevencije i skrbi.
Izvještaj Not Invisible Act Commissiona objavljen je na web-stranici Ministarstva pravosuđa u studenom 2023.
Do veljače ove godine — ta je poveznica nestala. Izvještaj je uklonjen ubrzo nakon što je Donald Trump ponovno stupio na dužnost, zajedno s gotovo polovicom svih saveznih sredstava dodijeljenih priznanim autohtonim plemenima i nacijama te masovnim rezovima stotinama sigurnosnih i pravosudnih grantova.
Danas, na webu Ureda Ministarstva pravosuđa za nasilje nad ženama (glavni izvor podrške za MMIW i MMIP programe), stoji upozorenje za prijavitelje da bi lako mogli „ispasti iz okvira“. Prema novim „anti-DEI“ i „anti-woke“ pravilima, zabranjeno je, primjerice, „okviriti obiteljsko nasilje ili seksualni napad kao sustavne društvene probleme, umjesto kao kaznena djela“ ili „baviti se temom nestalih ili ubijenih autohtonih osoba ako nije izravno povezano s obiteljskim ili seksualnim nasiljem“.
Od 21. studenoga stoji: „Trenutno nema otvorenih natječaja za financiranje za fiskalnu godinu 2025.“
Gdje je ogorčenje?
Dvogodišnji Kongres je glasao da prisili Trumpovo Ministarstvo pravosuđa na objavu cjelokupnih Epsteinovih spisa. Pa zašto onda ne bi učinio i ovo: ponovno učiniti vidljivim izvještaj Povjerenstva Not Invisible — i provesti njegove preporuke?
Financiranje kaznenog progona, prevencije i liječenja u autohtonim zajednicama nikada nije bilo dovoljno. Danas je tragično oskudno.
Okrivljavanje i posramljivanje elita i moćnika povezanih s Epsteinom jest nužno i donekle zadovoljavajuće, ali pravda za žrtve rodno i rasno motiviranog nasilja zahtijeva mnogo više od nekoliko visokoprofiliranih uhićenja. Kada je riječ o iskorištavanju i zlostavljanju žena, treba nam temeljita promjena kulture — a ona zahtijeva suočavanje s kolonijalnom okrutnošću koja leži u temelju velikog dijela naše povijesti.
Početi s istinskim cijenjenjem autohtonih žena i djevojčica bio bi dobar početak.
