Demokrati i republikanci suglasni: "Objavite proklete dosjee o Epsteinu", čeka se Trumpov potpis

HOUSE TV via REUTERS

Senatori iz obje američke stranke zahtijevaju da Ministarstvo pravosuđa (DOJ) u potpunosti poštuje zakon i objavi dosjee povezane s Jeffreyjem Epsteinom u roku od 30 dana, nakon što su i Zastupnički dom i Senat usvojili zakon koji nalaže njihovo puštanje u javnost.

Podijeli

Oglas

Bipartijska poruka: DOJ mora poštovati zakon

Članovi Senatskog odbora za pravosuđe poručuju da nema prostora za odgodu.

Republikanski senator Josh Hawley, koji se ranije već zalagao za objavu dosjea, rekao je: “Drago mi je što je zakon donesen i mislim da je predsjednik na pravoj strani po ovom pitanju.”



Hawley je odbacio mogućnost da DOJ odbije objaviti informacije pozivajući se na aktivne istrage. “Bio bih jako iznenađen da to pokušaju, s obzirom na snažnu dvostranačku potporu i stav predsjednika.”



Slično je poručio i republikanski senator Eric Schmitt: “Već dugo govorim da sve vjerodostojne informacije koje se mogu objaviti – treba objaviti. Mislim da je ovo pozitivan razvoj događaja.”





Demokrat Dick Durbin, predsjednik Odbora za pravosuđe, pozvao je na “potpuno otkrivanje” svih dosjea: “Nadam se da DOJ neće odgađati, jer bi time prekršili odluku Kongresa i jasnu namjeru predsjednika. Podaci se trebaju objaviti pravovremeno i u potpunosti.”



Demokratski senator Richard Blumenthal upozorio je da će, ako DOJ ne bude surađivao, zakonodavci tražiti informacije alternativnim kanalima, uključujući financijske tragove:

“Moramo pratiti novac. Na kraju će sve izaći na vidjelo jer će se istrage dovršiti, a sadašnje rukovodstvo DOJ-a bit će odgovorno ako ne objavi ono što mora biti objavljeno", prenosi CNN.



BREAKING: Jeffrey Epstein survivors just released this incredibly touching Public Service Announcement.



Make it go viral!



Trump is so disgusting for covering us up. pic.twitter.com/6jli0Zzr5x — Brian Krassenstein (@krassenstein) November 17, 2025

Johnson: “Iznenađen sam i razočaran Senatom”

Predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson rekao je da ga je iznenadila odluka Senata da usvoji zakon bez izmjena, iako priznaje da zakon sada ide predsjedniku Donaldu Trumpu na potpis.

“Mjesecima sam govorio da zakon ima ozbiljne nedostatke i nadao sam se da će ih Senat ispraviti. Oni su odlučili drugačije – to je njihovo pravo. Iznenadilo me i razočaralo.”



Ipak, Johnson je naglasio: “Zakon je prošao. Kongres je rekao svoje. Nadam se da će donijeti utjehu žrtvama i preživjelima.”



Dodao je i da se nada da žrtve koje još nisu identificirane neće biti izložene dodatnoj traumi ako im identiteti budu otkriveni.

Upitan bi li preporučio da preživjele Epsteinove žrtve budu prisutne u Ovalnom uredu prilikom potpisivanja zakona, odgovorio je:

“Predsjednik je vrlo suosjećajan prema žrtvama.”



Senat je službeno uputio zakon u Bijelu kuću, gdje čeka Trumpov potpis.

Tillis: “Objavite proklete datoteke”

Republikanski senator Thom Tillis oštro je poručio administraciji Donalda Trumpa:

“Samo objavite proklete datoteke. Ne zanima me kako se to tehnički provodi, želim da sve bude otvoreno i da svi imaju pristup.”



Zakon kojim se obvezuje Ministarstvo pravosuđa na objavu Epsteinovih dosjea službeno je prošao Senat u srijedu ujutro. Još nije poznato kada će predsjednik Trump zakon potpisati, iako je javno rekao da će to učiniti.