nije mogla pozvati pomoć
Vatreni mravi izgrizli ženu više od 1000 puta, preminula je
Starija žena koja je bolovala od demencije preminula je nakon što ju je napao roj vatrenih mrava i izgrizao više od 1000 puta
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Shelba Catterton (83), koja je bolovala od uznapredovale demencije i nije mogla govoriti, 23. srpnja bez nadzora je napustila ustanovu za skrb u kojoj je živjela, nakon čega su je napali vatreni mravi, stoji u tužbi.
U tužbi, do koje je došao Daily Mail, tvrdi se da je zaposlenik ostavio otvorena vrata ustanove Harmony at West Ashley u Charlestonu u Južnoj Karolini, zbog čega je Shelba uspjela neopaženo izaći, prenosi LAD Bible.
Nakon što je izašla, vatreni mravi "prekrili su Shelbino tijelo“, a prema navodima iz tužbe, zadobila je više od 1000 uboda po licu, vlasištu, leđima, rukama, nogama i prsima.
Također se navodi da zbog uznapredovale bolesti nije mogla pozvati pomoć te da je pronađena tek nekoliko sati poslije, još uvijek na otvorenom.
Nakon što su pronašli Shelbu, zaposlenik ustanove nazvao je hitnu službu.
Shelba je potom prevezena u bolnicu Bon Secours Roper St. Francis, gdje su liječnici, uz „bezbrojne pustule nastale zbog poznatih uboda mrava“, utvrdili da pati i od hipotermije i upale pluća, navodi se u tužbi.
Njezina kći Jan Buice rekla je za Counton2: "Bila sam užasnuta. Ne mogu vam ni opisati koliko sam bila užasnuta. Nitko nikada ne bi trebao proći kroz nešto takvo.“
Prema tužbi, Shelba je provela osam dana u bolnici, gdje je liječena steroidima i antibioticima, no preminula je 7. kolovoza.
Nakon njezine smrti obitelj je tužila ustanovu za skrb zbog nemara, protupravnog prouzročenja smrti i kršenja državnog zakona kojim se uređuje rad takvih ustanova.
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