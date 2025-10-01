"Te večeri, oko 21:30, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa poslao je svojoj supruzi posljednju uznemirujuću poruku. Ispričao joj se i izrazio namjeru da si oduzme život. U utorak, oko 11:10, zaštitar hotela Hyatt otkrio je užasan prizor u unutarnjem dvorištu hotela. U njegovoj sobi, koja se nalazi na 22. katu tornja, sigurnosni mehanizam prozora bio je otvoren škarama ostavljenima na mjestu događaja. Nisu pronađeni ni znakovi borbe ni dokazi o korištenju lijekova ili droga", izvijestio je LeParisien.