Južnoafrički veleposlanik u Francuskoj Nathi Mthethwa pronađen je mrtav u blizini hotela s četiri zvjezdice Hyatt Regency u Parizu, potvrdili su francuski dužnosnici.
Njegova supruga prijavila je nestanak u ponedjeljak navečer nakon, kako je rekla, zabrinjavajuće poruke. Njegovo tijelo pronađeno je u utorak.
Rezervirao je sobu na 22. katu nebodera čiji je sigurnosni prozor bio provaljen.
Okolnosti njegove smrti u ovoj fazi nisu jasne, a pokrenuta je istraga, priopćilo je pariško tužiteljstvo, dodajući da dežurni sudac izlazi na mjesto događaja. Istraga će ispitati je li 58-godišnji diplomat namjerno skočio s 22. kata hotela s četiri zvjezdice.
To će morati utvrditi istraga o uzroku smrti, povjerena 1. okrugu pravosudne policije (DPJ) u Parizu. Zasad, početne istrage sugeriraju da bi se moglo raditi o namjernom činu, bez sudjelovanja treće strane, naglasilo je državno tužiteljstvo.
Most breathtaking luxury Parisian hotel. Nathi Mthethwa. 🕯🕊🕯💔🇿🇦 pic.twitter.com/qZsPIQyDwH— Mntungw'Omuhle💧 (@KingMntungwa) September 30, 2025
Vlasti su priopćile da je Mthethwa rezervirao hotelsku sobu desetak dana ranije.
"Te večeri, oko 21:30, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa poslao je svojoj supruzi posljednju uznemirujuću poruku. Ispričao joj se i izrazio namjeru da si oduzme život. U utorak, oko 11:10, zaštitar hotela Hyatt otkrio je užasan prizor u unutarnjem dvorištu hotela. U njegovoj sobi, koja se nalazi na 22. katu tornja, sigurnosni mehanizam prozora bio je otvoren škarama ostavljenima na mjestu događaja. Nisu pronađeni ni znakovi borbe ni dokazi o korištenju lijekova ili droga", izvijestio je LeParisien.
Mthethwa je bio visokopozicionirani član Afričkog nacionalnog kongresa, stranke koja je 1994. uvela demokratsku vlast s Nelsonom Mandelom kao prvim crnim predsjednikom Južne Afrike.
Bio je veleposlanik Južne Afrike u Parizu od prosinca 2023., a prethodno je bio u vladi kao ministar policije te ministar umjetnosti i kulture.
Bio je bliski saveznik bivšeg predsjednika Jacoba Zume i bio je umiješan u ono što je u Južnoj Africi poznato kao istraga o zarobljavanju države, koja je istraživala navode o korupciji na visokoj razini tijekom Zumovog predsjedništva.
U izjavi, ministar vanjskih poslova Južne Afrike Ronald Lamola pohvalio je Mthethwu kao uglednog slugu nacije.
"Ne sumnjam da njegov odlazak nije samo nacionalni gubitak, već se osjeća i unutar međunarodne diplomatske zajednice."
