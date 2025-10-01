Oglas

u parizu

Veleposlanik pronađen mrtav ispred luksuznog hotela: Supruzi poslao uznemirujuću poruku

author
N1 Info
|
01. lis. 2025. 07:46
francuska policija
REUTERS / Abdul Saboor / ilustracija

Južnoafrički veleposlanik u Francuskoj Nathi Mthethwa pronađen je mrtav u blizini hotela s četiri zvjezdice Hyatt Regency u Parizu, potvrdili su francuski dužnosnici.

Oglas

Njegova supruga prijavila je nestanak u ponedjeljak navečer nakon, kako je rekla, zabrinjavajuće poruke. Njegovo tijelo pronađeno je u utorak.

Nathi Mthethwa
AFP / MUJAHID SAFODIEN

Rezervirao je sobu na 22. katu nebodera čiji je sigurnosni prozor bio provaljen.

Okolnosti njegove smrti u ovoj fazi nisu jasne, a pokrenuta je istraga, priopćilo je pariško tužiteljstvo, dodajući da dežurni sudac izlazi na mjesto događaja. Istraga će ispitati je li 58-godišnji diplomat namjerno skočio s 22. kata hotela s četiri zvjezdice.

To će morati utvrditi istraga o uzroku smrti, povjerena 1. okrugu pravosudne policije (DPJ) u Parizu. Zasad, početne istrage sugeriraju da bi se moglo raditi o namjernom činu, bez sudjelovanja treće strane, naglasilo je državno tužiteljstvo.

Vlasti su priopćile da je Mthethwa rezervirao hotelsku sobu desetak dana ranije.

"Te večeri, oko 21:30, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa poslao je svojoj supruzi posljednju uznemirujuću poruku. Ispričao joj se i izrazio namjeru da si oduzme život. U utorak, oko 11:10, zaštitar hotela Hyatt otkrio je užasan prizor u unutarnjem dvorištu hotela. U njegovoj sobi, koja se nalazi na 22. katu tornja, sigurnosni mehanizam prozora bio je otvoren škarama ostavljenima na mjestu događaja. Nisu pronađeni ni znakovi borbe ni dokazi o korištenju lijekova ili droga", izvijestio je LeParisien.

Mthethwa je bio visokopozicionirani član Afričkog nacionalnog kongresa, stranke koja je 1994. uvela demokratsku vlast s Nelsonom Mandelom kao prvim crnim predsjednikom Južne Afrike.

Bio je veleposlanik Južne Afrike u Parizu od prosinca 2023., a prethodno je bio u vladi kao ministar policije te ministar umjetnosti i kulture.

Bio je bliski saveznik bivšeg predsjednika Jacoba Zume i bio je umiješan u ono što je u Južnoj Africi poznato kao istraga o zarobljavanju države, koja je istraživala navode o korupciji na visokoj razini tijekom Zumovog predsjedništva.

U izjavi, ministar vanjskih poslova Južne Afrike Ronald Lamola pohvalio je Mthethwu kao uglednog slugu nacije.

"Ne sumnjam da njegov odlazak nije samo nacionalni gubitak, već se osjeća i unutar međunarodne diplomatske zajednice."

Teme
Nathi Mthethwa Nelson Mandela Pariz

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ