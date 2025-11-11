smatra napade nezakonitima
Velika Britanija neće više dijeliti obavještajne podatke sa SAD-om zbog Kariba
Ujedinjeno Kraljevstvo više ne dijeli obavještajne podatke sa Sjedinjenim Državama o sumnjivim brodovima za krijumčarenje droge u Karibima jer ne želi biti suučesnik u američkim vojnim napadima i smatra da su ti napadi nezakoniti, rekli su izvori upoznati s pitanjem za CNN.
Odluka Ujedinjenog Kraljevstva označava značajan raskol s njegovim najbližim saveznikom i partnerom u razmjeni obavještajnih podataka te naglašava rastući skepticizam u vezi s legalnošću američke vojne kampanje u Latinskoj Americi, piše CNN.
Već godinama, Ujedinjeno Kraljevstvo — koje kontrolira nekoliko teritorija u Karibima na kojima ima raspoređene obavještajne resurse — pomaže SAD-u u lociranju plovila za koja se sumnja da prevoze drogu, kako bi ih američka obalna straža mogla presresti. To je značilo da bi brodovi bili zaustavljeni, posada pritvorena, a droga zaplijenjena.
Obavještajne informacije obično su se slale Zajedničkoj međuagencijskoj radnoj skupini Jug (Joint Interagency Task Force South), postrojbi stacioniranoj na Floridi koja uključuje predstavnike brojnih partnerskih zemalja i radi na suzbijanju ilegalne trgovine drogom.
Britanski dužnosnici vjeruju da SAD krši međunarodno pravo
No, ubrzo nakon što su SAD u rujnu počele izvoditi smrtonosne napade na brodove, Ujedinjeno Kraljevstvo postalo je zabrinuto da bi američka vojska mogla koristiti britanske obavještajne podatke za odabir ciljeva. Britanski dužnosnici vjeruju da američki vojni napadi, u kojima je poginulo 76 ljudi, krše međunarodno pravo, rekli su izvori. Pauza u razmjeni obavještajnih podataka započela je prije više od mjesec dana.
Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava, Volker Türk, prošlog je mjeseca izjavio da ti napadi krše međunarodno pravo i predstavljaju „izvansudska pogubljenja“. Ujedinjeno Kraljevstvo se slaže s tom procjenom, rekli su izvori.
Britansko veleposlanstvo u Washingtonu i Bijela kuća nisu odgovorili na zahtjeve za komentar. Dužnosnik Pentagona rekao je CNN-u da odjel „ne komentira obavještajna pitanja“.
Prije nego što je američka vojska u rujnu počela uništavati brodove, borba protiv trgovine drogom bila je u nadležnosti tijela za provedbu zakona i američke obalne straže. Članovi kartela i krijumčari tretirani su kao kriminalci s pravom na pravičan postupak — što je Ujedinjenom Kraljevstvu bilo prihvatljivo, rekli su izvori za CNN.
Pravni stručnjaci: Nemate automatske ovlasti za uporabu smrtonosne sile
No, Trumpova administracija tvrdi da američka vojska može zakonito ubijati osumnjičene krijumčare jer oni predstavljaju neposrednu prijetnju Amerikancima i jer su „neprijateljski borci“ koji su u „oružanom sukobu“ sa SAD-om, navodi se u dopisu koji je administracija poslala Kongresu. Ured pravnog savjetnika Ministarstva pravosuđa izdao je mišljenje, koje je još uvijek povjerljivo, potvrđujući taj argument, izvijestio je CNN, a Trump je proglasio niz narko-kartela „stranim terorističkim organizacijama“. Bijela kuća više je puta rekla da „administracija djeluje u potpunosti u skladu s pravom oružanih sukoba“, područjem međunarodnog prava koje ima za cilj spriječiti napade na civile.
Pravni stručnjaci tvrde da se pravo oružanih sukoba i dalje odnosi na civilne krijumčare droge, te da proglašenje neke skupine stranom terorističkom organizacijom ne daje automatski ovlasti za uporabu smrtonosne sile. Nekoliko brodova koje su SAD napale bilo je usidreno ili su se okretali u trenutku napada, izvijestio je CNN, što dovodi u pitanje tvrdnje administracije da su predstavljali neposrednu prijetnju koju nije bilo moguće riješiti presretanjem i uhićenjem.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare