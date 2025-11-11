Velika Britanija neće više dijeliti obavještajne podatke sa SAD-om zbog Kariba

No, Trumpova administracija tvrdi da američka vojska može zakonito ubijati osumnjičene krijumčare jer oni predstavljaju neposrednu prijetnju Amerikancima i jer su „neprijateljski borci“ koji su u „oružanom sukobu“ sa SAD-om, navodi se u dopisu koji je administracija poslala Kongresu. Ured pravnog savjetnika Ministarstva pravosuđa izdao je mišljenje, koje je još uvijek povjerljivo, potvrđujući taj argument, izvijestio je CNN, a Trump je proglasio niz narko-kartela „stranim terorističkim organizacijama“. Bijela kuća više je puta rekla da „administracija djeluje u potpunosti u skladu s pravom oružanih sukoba“, područjem međunarodnog prava koje ima za cilj spriječiti napade na civile.