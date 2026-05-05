Velike racije u Ukrajini, upali u urede za novačenje, pronašli luksuzne aute, motocikle, gotovinu...

Ukrajinska nacionalna policija provela je pretrage zaposlenika u uredima za novačenje diljem zemlje, otkrivši navodno nezakonito bogaćenje u iznosu od 92 milijuna grivnji (2 milijuna dolara), prema priopćenju objavljenom 4. svibnja.
Ukrajinske agencije za provođenje zakona pojačale su istrage o navodnoj korupciji i nepravilnostima u uredima za novačenje 2026. godine, uslijed sve većih kritika javnosti, a ovaj slučaj dio je šire kampanje, piše Kyiv Independent.
Tijela za provođenje zakona provela su 44 pretrage u 16 regija Ukrajine u sklopu istrage protiv sadašnjih i bivših visokih dužnosnika u uredima za novačenje.
Policija je također izdala više od 150 administrativnih kazni povezanih s korupcijom u proteklih nekoliko dana.
Sumnja se da su osumnjičenici zloupotrijebili svoje službene položaje kako bi stekli nezakonitu imovinsku korist, a slučajevi nezakonitog bogaćenja i netočnih imovinskih prijava dužnosnika iznosili su gotovo 92 milijuna grivnji (2 milijuna dolara), stoji u priopćenju.
Jedan od voditelja okružnog ureda za novačenje u Odesi navodno je nezakonito stekao imovinu vrijednu više od 45 milijuna grivnji (1,02 milijuna dolara). Dvojica drugih osumnjičenika navodno su se nezakonito obogatila za 10 milijuna (227.000 dolara) i 6,6 milijuna grivnji (150.000 dolara) dok su radili u uredu za novačenje tijekom izvanrednog stanja.
Policija je zaplijenila razna vozila, uključujući automobile Tesla i motocikle, kao i dokumente i gotovinu u ukrajinskoj i stranim valutama.
Predistraga je u tijeku, a poduzimaju se daljnji koraci za prikupljanje dokaza kako bi se protiv uključenih osoba podigle optužnice, navodi se u priopćenju.
"Ove istrage imaju za cilj ne samo razotkrivanje pojedinačnih slučajeva korupcije, već i sustavno uklanjanje zloupotreba u sektorima novačenja i socijalne potpore", priopćila je Nacionalna policija.
"Cilj je obnoviti povjerenje u institucije koje obavljaju iznimno važnu funkciju za državu u ratnim uvjetima."
Od uvođenja izvanrednog stanja i potpune mobilizacije nakon ruske invazije, muškarci u dobi od 25 do 60 godina podliježu regrutaciji.
U kontekstu kontinuiranih mobilizacijskih napora Ukrajine, uredi za novačenje više su puta bili suočeni s optužbama za loše postupanje, zlouporabu ovlasti, korupciju i druge povrede.
Ukrajinski pravobranitelj za ljudska prava, Dmytro Lubinets, zaprimio je 6.127 pritužbi tijekom 2025. godine zbog mogućih povreda koje su počinili službenici za novačenje, izjavio je tijekom parlamentarne sjednice 9. veljače.
Ukrajinski dužnosnici sve češće upozoravaju da bi reforme mobilizacije mogle zahtijevati teške i nepopularne odluke dok se zemlja nastoji održati u obrani od ruske invazije.
