UTRECHT

FOTO / Veliki požar nakon eksplozije zgrade u Nizozemskoj, više osoba ozlijeđeno: "Ne znamo ima li ljudi pod ruševinama"

Hina
15. sij. 2026. 19:28
AFP / JEROEN JUMELET

Nekoliko je ljudi ozlijeđeno nakon što je velika eksplozija izazvala požar u zgradi u središtu Utrechta, jednog od najvećih nizozemskih gradova.

"Nekoliko zgrada se urušilo nakon eksplozije. Četiri su osobe ozlijeđene i prevezene su bolnicu na liječenje", objavile su lokalne vlasti na svojoj web stranici.

AFP / JEROEN JUMELET

Požar je još uvijek bjesnio u četvrtak navečer. Ne zna se ima li još ljudi unutar zgrade koju je zahvatio požar jer vatrogascima nije bilo sigurno ući u nju.

"Nismo sigurni ima li još ljudi zarobljenih pod ruševinama. Policija naporno radi na istrazi", rekla je gradonačelnica Sharon Dijksma.

AFP / JEROEN JUMELET

Lokalne vlasti rekle su da je u ovom gusto naseljenom dijelu grada nastala velika šteta, dodajući da je uzrok eksplozije još uvijek nepoznat.

Stanovnici koji su morali napustiti svoje domove iz sigurnosnih razloga smješteni su u obližnjem hotelu.

