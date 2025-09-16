Veliki udarac za kralja Charlesa: Britanci još nikad nisu bili ovoliko nezadovoljni

Prema detaljnijim podacima, dramatičan pad bilježe i tzv. 'zagriženi monarhisti'. Tako je 1983. godine 64,6 posto građana smatralo kako je monarhija 'vrlo važna', dok je 2024. tu tvrdnju podržalo tek 24,1 posto Britanaca – što je novi povijesni minimum. Dosadašnji minimum bio je 27,1 posto, koji je zabilježen 2006. godine kada je objavljen izvještaj Operation Paget, službena istraga o teorijama zavjere vezanim uz smrt princeze Diane.