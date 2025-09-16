Veliki udarac za kralja Charlesa: Britanci još nikad nisu bili ovoliko nezadovoljni

Popularnost britanske monarhije pod kraljem Charlesom III. doživjela je povijesni pad, pokazuje najnovije istraživanje javnog mnijenja. Rezultati otkrivaju da potpora instituciji nije bila ovako niska još od početka mjerenja prije više od četiri desetljeća
"Podrška monarhiji sada je na najnižoj razini otkad vodimo evidenciju, a više ljudi nego ikad preispituje njezinu budućnost", izjavio je Alex Scholes, direktor istraživanja u Nacionalnom centru za društvena istraživanja, otkrivši da je britanski kralj u ozbiljnim problemima.
Naime, kralj Charles III. suočava se s najvećim padom popularnosti britanske monarhije u posljednje 42 godine, pokazalo novo istraživanje Nacionalnog centra za društvena istraživanja, a prenosi tportal.
Rezultati ankete British Social Attitudes otkrivaju da je potpora monarhiji pala na najnižu razinu otkako se provode mjerenja, čak i niže od pada zabilježenog tijekom turbulentnog razdoblja zbog smrti princeze Diane.
Raste broj građan kojima je monarhija nevažna
U 1983. godini čak 86 posto odraslih građana Ujedinjenog Kraljevstva smatralo je kraljevsku obitelj važnom institucijom. Četiri desetljeća kasnije, 2024., taj broj pao je na samo 51 posto. Istovremeno, udio onih koji smatraju da monarhiju treba ukinuti povećao se s 3 posto na 15 posto.
Raste i broj građana kojima je monarhija 'nevažna', ali se ne zalažu otvoreno za njezino ukidanje – s 10 posto u 1983. na čak 31 posto u 2024. godini.
'Kada ih se pita da izravno biraju, većina javnosti i dalje preferira zadržavanje monarhije umjesto prelaska na izabranog šefa države', dodao je Scholes za Newsweek.
Novi povijesni minimum
Prema detaljnijim podacima, dramatičan pad bilježe i tzv. 'zagriženi monarhisti'. Tako je 1983. godine 64,6 posto građana smatralo kako je monarhija 'vrlo važna', dok je 2024. tu tvrdnju podržalo tek 24,1 posto Britanaca – što je novi povijesni minimum. Dosadašnji minimum bio je 27,1 posto, koji je zabilježen 2006. godine kada je objavljen izvještaj Operation Paget, službena istraga o teorijama zavjere vezanim uz smrt princeze Diane.
U najnovijem istraživanju dodatnih 26,7 posto ispitanika smatra monarhiju 'prilično važnom', dok je 20 posto odgovorilo da je 'ne baš važna'. Njih 11,2 posto ocijenilo ju je 'potpuno nevažnom', dok je 15 posto onih koji smatraju da bi ju trebalo ukinuti.
