VIDEO / Koalicija voljnih: Njemačka šalje oružje Ukrajini novom NATO rutom
Uoči summita Donalda Trumpa i Vladimira Putina, bilo je ključno da europski saveznici Ukrajine pokažu jedinstven stav. To se i dogodilo nakon niza virtualnih sastanaka.
Njemački kancelar, predsjednica Europske komisije i glavni tajnik NATO-a bili su među čelnicima koji su nakon razgovora s Trumpom pohvalili produktivnu raspravu.
Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da su stavovi Ukrajine, njezinih europskih saveznika i SAD-a “uglavnom usklađeni” – barem u većini točaka.
Sva događanja u Berlinu u kojem je zajedničku izjavu s njemačkim kancelarom dao ukrajinski predsjednik Zelenski pratili smo ovdje.
To je važno jer je ovo možda bila posljednja prilika da se jasno postave crvene linije i pokušaju utjecati na Trumpov način razmišljanja, piše Sky News.
Rusija će se suočiti s novim sankcijama ako Putin ne pristane na prekid vatre
Zajednička izjava supredsjedatelja „Koalicije voljnih” – britanskog premijera Keira Starmera, francuskog predsjednika Macrona i njemačkog kancelara
„Koalicija voljnih spremna je igrati aktivnu ulogu, uključujući i planove onih koji su spremni rasporediti snage za osiguranje mira čim prestanu neprijateljstva.
Ne smiju se uvoditi nikakva ograničenja ukrajinskim oružanim snagama ili suradnji s trećim državama. Rusija ne može imati pravo veta na put Ukrajine prema EU-u i NATO-u.”
Ključna načela za razgovor s Putinom
Čelnici su „pozdravili napore predsjednika Trumpa da zaustavi ubijanje u Ukrajini, okonča ruski rat agresije i postigne pravedan i trajan mir”, kao i „otvorene razgovore s predsjednikom Trumpom” ranije tijekom dana, javlja Reuters.
Također su ponovili ključna načela za bilo kakve razgovore s Putinom, uključujući:
- vođenje smislenih pregovora isključivo „u kontekstu prekida vatre ili trajnog i značajnog prekida neprijateljstava”;
- uvođenje novih sankcija i drugih ekonomskih kaznenih mjera protiv Rusije ako Putin ne pristane na prekid vatre tijekom pregovora u petak na Aljasci;
- zabranu promjene međunarodnih granica silom;
- osiguravanje da Ukrajina dobije „čvrsta i vjerodostojna sigurnosna jamstva za učinkovitu obranu svog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti”.
Nova NATO-ova opskrbna linija
Njemačka će surađivati sa skupinom zapadnih saveznika Ukrajine na isporuci vojne pomoći vrijedne do 500 milijuna dolara (368 milijuna funti) putem nove NATO-ove opskrbne linije.
Ministarstva vanjskih poslova i obrane Njemačke priopćila su da se potpora fokusira na opremu poput kritičnih sustava protuzračne obrane.
"Ovi su sustavi hitno potrebni za obranu od ruskih zračnih napada koji svakodnevno ubijaju sve više civila diljem Ukrajine", navodi se u priopćenju.
Ranije ovog mjeseca NATO je počeo koordinirati redovite isporuke velikih paketa oružja Ukrajini, nakon što je Nizozemska objavila da će osigurati opremu za protuzračnu obranu, streljivo i drugu vojnu pomoć vrijednu 500 milijuna eura (431 milijun funti).
Sljedećeg dana Švedska je najavila da će pridonijeti sa 275 milijuna dolara (202 milijuna funti) zajedničkom naporu sa svojim nordijskim susjedima Danskom i Norveškom za isporuku protuzračnih sustava vrijednih 500 milijuna dolara, protuoklopnog oružja, streljiva i rezervnih dijelova.
