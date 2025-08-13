VIDEO / Koalicija voljnih: Njemačka šalje oružje Ukrajini novom NATO rutom

Njemački kancelar, predsjednica Europske komisije i glavni tajnik NATO-a bili su među čelnicima koji su nakon razgovora s Trumpom pohvalili produktivnu raspravu.

Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da su stavovi Ukrajine, njezinih europskih saveznika i SAD-a “uglavnom usklađeni” – barem u većini točaka.