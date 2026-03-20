VIDEO / Aktivisti u Češkoj provalili u izraelsku tvornicu oružja i zapalili je

20. ožu. 2026. 15:48
Skupina Earthquake Faction u petak je priopćila da je zapalila tvornicu izraelske tvrtke za proizvodnju oružja Elbit Systems u Češkoj Republici.

“Dana 20. ožujka 2026. pogodili smo epicentar izraelske industrije naoružanja u Europi. U Pardubicama, Češka Republika, ‘Centar izvrsnosti’ tvrtke Elbit Systems nedavno je izgrađen u suradnji s LPP-om kako bi služio globalnom širenju najvećeg izraelskog proizvođača oružja”, navela je skupina u priopćenju, prenosi Anadolu Ajansi.

Earthquake Faction, koja se opisuje kao “internacionalistička podzemna mreža koja cilja ključne lokacije od presudne važnosti za cionistički entitet”, rekla je da je intervenirala kako bi uništila opremu tvrtke i zapalila tvornicu.

Ponovno su naglasili da nitko nije ozlijeđen.

“Dok god zemlja nastavlja krvariti pod izraelskim bombama u okupiranoj Palestini i diljem zapadne Azije, tlo mora nastaviti podrhtavati pod nogama sponzora okupacije”, dodala je skupina.

Dodali su da se svako oružje koje razvija Elbit Systems prvo “testira” na Palestincima prije nego što se proda međunarodnim vladama, čime se, kako tvrde, “širi imperij izgrađen na razaranju Palestine”.

“Gdje god Elbit Systems i njihovi pomagači skrivaju i prikrivaju svoje krvave poslove diljem svijeta, doći ćemo po njih”, stoji u priopćenju.

Skupina je također naglasila da nema vremena za “moljenje suučesničkih međunarodnih vlada”, obećavši da neće “gubiti dah na uljudne zahtjeve”.

“Umjesto toga, poduzet ćemo potrebne mjere kako bismo suzbili njihove načine ubijanja”, dodaje se.

Cionizam Earthquake Faction Elbit Systems Genocid u Gazi Pardubice izrael izraelska industrija oružja zapaljena tvornica

