Bitka za Hormuz: Američki ratni zrakoplovi i helikopteri udaraju na iransku flotu
Američki ratni zrakoplovi i helikopteri ulaze u bitku za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.
Sjedinjene Američke Države i saveznici intenzivirali su operacije s ciljem ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca. U akcije su uključeni niskoleteći jurišni zrakoplovi koji nadlijeću ključne pomorske rute kako bi uništili iranske ratne brodove, dok helikopteri Apache sudjeluju u obaranju iranskih smrtonosnih dronova, potvrdili su američki vojni dužnosnici, javlja Wall Street Journal, a prenosi tportal.
Riječ je o pojačanoj fazi višestupanjskog plana Pentagona usmjerenog na smanjenje prijetnje koju predstavljaju iranska naoružana plovila, pomorske mine i krstareće rakete. Upravo su ti sustavi od početka ožujka praktički zaustavili promet kroz jedan od najvažnijih svjetskih plovnih pravaca.
Ako operacija uspije i razina prijetnje se smanji, SAD planira poslati vlastite ratne brodove kroz tjesnac, a dugoročno i osigurati pratnju trgovačkim brodovima koji ulaze i izlaze iz Perzijskog zaljeva.
Detalji operacije
Na konferenciji za novinare u Pentagonu u četvrtak, načelnik Združenog stožera, general zrakoplovstva Dan Caine, otkrio je detalje operacije. Istaknuo je kako teško naoružani jurišni zrakoplovi A-10, poznati kao Warthog, zajedno s borbenim helikopterima Apache, provode misije iznad Hormuškog tjesnaca i uz južnu obalu Irana.
‘A-10 Warthog sada je angažiran na južnom krilu, gdje cilja brza napadačka plovila u Hormuškom tjesnacu’, rekao je Caine novinarima u Pentagonu. Dodao je i kako su se Apachei ‘pridružili borbi na južnom krilu’.
Naveo je i da neki saveznici, ne otkrivajući o kojim je državama riječ, koriste Apache helikoptere za ‘neutralizaciju jednosmjernih napadačkih dronova’, jednog od najučinkovitijih oružja koje Iran koristi za napade na susjedne arapske zemlje i njihovu energetsku infrastrukturu diljem Perzijskog zaljeva.
Dodatno pojačavanje intenziteta operacije
Prema riječima američkog dužnosnika, i A-10 i Apache već danima uništavaju iranska brza napadačka plovila koja uznemiravaju komercijalne brodove u tjesnacu. Borbeni zrakoplovi koji su već raspoređeni u regiji također mogu sudjelovati u eliminaciji tih prijetnji, uključujući male brze brodove i raketne sustave, no dodatno raspoređivanje zrakoplova dodatno pojačava intenzitet operacije.
Sjedinjene Države istodobno bombardiraju baze i snažno utvrđene baterije krstarećih raketa kojima upravlja Iranska revolucionarna garda, paravojna organizacija zadužena za obranu tjesnaca zajedno s iranskom mornaricom, koja raspolaže vlastitom flotom napadačkih plovila. Ministar obrane Pete Hegseth izjavio je u četvrtak da su u tim napadima oštećena ili uništena više od 120 iranskih pomorskih plovila.
Unatoč tim udarima, procjenjuje se da Iran i dalje raspolaže velikim arsenalom, uključujući mine, krstareće rakete na mobilnim lansirnim platformama te stotine neoštećenih plovila skrivenih u kompleksima s duboko ukopanim tunelima duž obale i na otocima. Na to upozorava Farzin Nadimi, stručnjak za iranske obrambene sustave pri Washingtonskom institutu za bliskoistočnu politiku.
Iran napao desetke plovila u tjesnacu
‘Mislim da će proći tjedni prije nego što se stvore uvjeti za sigurnu plovidbu kroz tjesnac’, rekao je. ‘A čak i tada, velik dio iranskih kapaciteta ostat će očuvan.’
Iran je u međuvremenu napao desetke plovila u tjesnacu, često koristeći male bespilotne brodice napunjene eksplozivom ili zračne dronove. Neki su brodovi pogođeni i projektilima, ne samo u Hormuškom tjesnacu, nego i u Omanskom zaljevu te širem području Perzijskog zaljeva.
