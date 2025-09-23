VIDEO / Apokaliptični prizori kod susjeda: Ulice pod vodom, ljudi zaglavljeni u autima

U dolini Bormida u Liguriji, klizišta i poplave uzrokovali su kolaps infrastrukture, prisiljavajući većinu škola na zatvaranje. Voda je prodirala kroz poklopce šahtova duž prometne ceste Via Vittorini, gdje su stanovnici postavili obrane od vreća s pijeskom kako bi zaštitili domove. U Firenci, iako manje pogođenoj, bor se srušio na parkirani kombi, srećom bez ozlijeđenih, javlja The Sun, a prenosi Večernji list. Meteorolozi upozoravaju da će nestabilni uvjeti potrajati, s grmljavinskim pljuskovima koji će zahvatiti središnju i sjevernu Italiju u narednim danima. Temperature će pasti, a obilne kiše mogle bi se proširiti na južne regije tijekom vikenda. Narančasta upozorenja i dalje su na snazi za dijelove Lombardije i Ligurije.