VIDEO / "Bijela kuća kao Sim City": Trumpova renovacija postaje sve bizarnija
U najnovijem intervjuu za Fox News, čiji su dijelovi emitirani tijekom nekoliko večeri, američki predsjednik Donald Trump izjavio je voditeljici Lauri Ingraham: „Izgradio sam mnogo plesnih dvorana i mnogo zgrada, i to je zapravo moja najveća snaga. (…) Gradim bolje od bilo koga drugog. Nitko ne može graditi kao ja.“
"Nitko ne može graditi kao ja"
Izjava je bila neuobičajena za predsjednika čije bi glavne vještine trebale biti povezane s upravljanjem državom i kreiranjem politika, a ne s angažiranjem izvođača za gradnju objekata. Američki predsjednici moraju se baviti širokim spektrom odgovornosti, pa ako je Trumpova „najveća snaga“ sposobnost odobravanja nacrta i plaćanja građevinskih radova, to izaziva pitanja o prioritetima funkcije, piše MSNBC.
U nastavku razgovora za Fox, Trump je iznio i nove detalje o svojim planovima renoviranja u kompleksu Bijele kuće.
Voditeljica ga je pitala planira li promijeniti boju zgrade Izvršnog ureda, navodeći da je „čula glasinu“. Predsjednik joj je tada pokazao nacrt – vizualni prikaz zgrade potpuno prekrivene blijedom, gotovo snježno bijelom bojom.
„Ne brinete da bi moglo izgledati kao velika bijela mrlja?“ upitala je Ingraham. Trump je odbacio tu mogućnost. „Ne, ne. Time se ističu svi detalji“, odgovorio je, a prenosi MSNBC.
The East Wing of the White House as seen from @planet one month ago vs. today: pic.twitter.com/E2krDZRnUp— Andrew—#IAmTheResistance (@AmoneyResists) October 23, 2025
Devastirano Istočno krilo
Za one koji nisu upoznati s kompleksom Bijele kuće, MSNBC pojašnjava kako postoji građevina koju većina ljudi zamišlja kad govori o predsjedničkoj rezidenciji. S obje strane nalaze se Zapadno i Istočno krilo — premda je Istočno krilo nedavno uništeno.
Neposredno preko malog parkirališta od Zapadnog krila nalazi se velika zgrada koja se zove Eisenhower Executive Office Building (EEOB). Tijekom godina nosila je više naziva; mnogi je i dalje pamte kao Old Executive Office Building (OEOB). Republikanci su je 1999. preimenovali u čast predsjedniku Dwightu Eisenhoweru.
Upravo tu zgradu Trump želi potpuno prebojati u bijelo. Za Ingraham je rekao da „trenutačno prikuplja ponude od izvođača radova“.
Obama once wore a tan suit and they had pitchforks out.— david 🌻 (@realdavidonline) October 20, 2025
Today demolition crews begun tearing down parts of the East Wing of the White House to build Trump’s $250 Million ballroom after claiming it wouldn’t “interfere” with the existing White House structure. pic.twitter.com/vpfS9HNbdv
Prema dostupnim informacijama, ovaj projekt nadovezuje se na niz građevinskih i estetskih intervencija koje je Trump već proveo u kompleksu Bijele kuće.
Među njima su: uklanjanje Istočnog krila, asfaltiranje Rose Gardena, postavljanje brojnih zlatnih dekorativnih elemenata u Ovalnom uredu, najava gradnje nove plesne dvorane, ugradnja izrazito visokog jarbola za zastavu, rekonstrukcija kupaonice u Lincoln Bedroomu, uklanjanje dijelova vrta Jacqueline Kennedy, rušenje povijesnih stabala, postavljanje instalacije nazvane „Predsjednička staza slavnih“ uz Zapadnu kolonadu te postavljanje oznake „Oval Office“ na zid izvan predsjedničkog ureda.
The media showed what the Oval Office looked like "before" and "after" Donald Trump’s arrival.— WarTranslated (@wartranslated) August 26, 2025
We won’t point fingers, but it seems someone has a gold obsession. pic.twitter.com/0HdJs30HHd
U tom kontekstu stiže i informacija da predsjednik sada razmatra i promjenu izgleda EEOB-a, uključujući potpuno prebojavanje cijele zgrade.
Uz sve komentare koji se mogu iznijeti o njegovim estetskim odabirima i opsegu građevinskih zahvata, nameće se i pitanje koliko ovakvi projekti ulaze u fokus predsjednika uz brojne druge državne obveze.
Trump sve češće djeluje manje kao predsjednik, a više kao netko tko je naišao na videoigru "Sim City: White House Edition" koju jednostavno ne može ispustiti iz ruku, piše MSNBC.
