"ODGOVOR NA NAPADE"
VIDEO, FOTO / Amerikanci objavili snimku velike operacije: Uništili su pet iranskih brodova
Američke snage uništile su još pet iranskih naftnih tankera u novom krugu odmazde, priopćilo je Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM). Riječ je o drugoj takvoj američkoj akciji u posljednjih nekoliko dana.
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Prema navodima CENTCOM-a, najnoviji napadi uslijedili su nakon što je Iran u dva navrata balističkim raketama gađao brod američke mornarice. Identitet američkog broda nije objavljen, a on je izbjegao napade i nastavio provoditi svoju misiju, prenosi CNN.
Brod je sudjelovao u provedbi blokade iranskih isporuka nafte, kojom Washington pokušava prisiliti Teheran na okončanje rata koji traje već šest mjeseci. Sukob je ujedno utjecao na političku potporu predsjedniku Donaldu Trumpu i republikancima uoči međuizbora.
Prije napada američke snage naredile su posadama iranskih tankera da napuste brodove. Tankeri su potom napadnuti u Omanskom zaljevu i u blizini iranskog otoka Kharg.
CENTCOM forces destroyed five Iranian crude oil carriers, Sept. 8, after the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targeted a U.S. Navy warship with ballistic missiles twice over the past two days. The U.S. warship successfully evaded the attempted Iranian attacks and… pic.twitter.com/Gi8a2tloN1— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 8, 2026
CENTCOM tvrdi da su uništeni tankeri bili dio mreže vrijedne više milijardi dolara, preko koje se financiraju iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) i njegovi regionalni saveznici.
Najnovija američka akcija uslijedila je samo tri dana nakon što su američke snage uništile još tri iranska tankera. Ti napadi izvedeni su nakon pokušaja napada na američki nosač zrakoplova i raketni razarač.
M/T Riesco sinks in the Gulf of Oman, Sept. 8, after being destroyed by CENTCOM forces in response to attempted IRGC attacks on a U.S. Navy warship. pic.twitter.com/EkmG8uyMT9— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 9, 2026
Iran je nakon novih američkih udara odgovorio lansiranjem raketa prema Jordanu. Teheran je objavio da je meta bila zračna baza Muwaffaq Salti, važan objekt kojim se koriste američke snage.
Jordanska vojska priopćila je da je njezina protuzračna obrana reagirala na 20 balističkih raketa. Prema njezinim navodima, 18 raketa uspješno je uništeno, dok su dvije pale na nenaseljena područja. U napadu nije bilo smrtno stradalih.
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