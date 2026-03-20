"bit ćete mete diljem svijeta"

Iran najavio odmazdu za izraelsko-američke atentate: "Više nećete biti sigurni ni u parkovima"

HINA
20. ožu. 2026. 16:07
A woman holds a poster of Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, who was killed in airstrikes, during the funeral of Iranian security chief Ali Larijani and victims of the IRIS Dena warship at Enghelab Square
REUTERS/Alaa Al Marjani

Glasnogovornik iranskih oružanih snaga zaprijetio je progonom političkih i vojnih protivnika izvan bojnog polja, upozoravajući da više neće biti sigurni čak ni na putovanjima ili na odmoru.

Abolfazl Šekarči je rekao da su dužnosnici, zapovjednici, piloti i vojnici pod nadzorom i da bi mogli biti meta napada diljem svijeta, prema novinskoj agenciji Tasnim, koja je povezana s Iranskom revolucionarnom gardom.

Po njegovim riječima, turističke destinacije, rekreacijska područja i centri više neće biti sigurni za njih, bilo gdje u svijetu.

Šekarči je rekao da je prijetnja odgovor na ubojstvo iranskih čelnika i vojnih zapovjednika.

