Mlada menadžerica Noya Zion ostala je u šoku kada je vidjela svoje lice na televizijskim vijestima koje su izvještavale o žrtvama koje su ubijene na prosvjedu.
Oglas
"Što se događa? Ja sam ovdje, živa sam, sjedim kod kuće i za pola sata idem na trening. Nikad u životu nisam bila u Iranu", rekla je Noya u snimci koju je objavila na društvenim mrežama.
Lažnu vijest o njezinoj smrti objavila je izraelska nacionalna televizija Channel 12 u izvještaju o izraelskom žrtvama u prosvjedima u Iranu, prenosi Dnevnik.hr.
Noya, koja tvrdi da nije nikada u životu bila u Iranu te da u toj zemlji nema ni rodbine ni prijatelja, šokirala se kada je u ponedjeljak na televiziji ugledala svoju sliku uz naslov: "Četvero Židova ubijeno u prosvjedima u Iranu".
An Israeli woman, Noya (Noa) Zion, was shocked to see her own photo shown on Israeli TV as a supposed victim of Iran’s protests.— Clash Report (@clashreport) January 26, 2026
She proved on video she was alive and had never been to Iran. pic.twitter.com/0wBw35qhAs
U izvještaju je Zion identificirana kao Sanaz Javaherian, navodna prosvjednica za koju je televizija tvrdila da su je iranske snage sigurnosti pretukle do smrti.
"Nikada nisam mislila da će mi se ovo dogoditi", rekla je djevojka, a njezin je otac novinare koji su to objavili nazvao budalama.
Noyina objava izazvala je brojne komentare na društvenim mrežama, a mnogi su naveli kako je to pravi primjer propagande koju šire izraelski nacionalni mediji. Channel 12 nije se ispričao za svoju pogrešku te je samo objavio kako se fotografije navodnih židovskih žrtava šire društvenim mrežama diljem svijeta, pa tako i u Izraelu.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas