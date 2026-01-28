Oglas

"nisam bila tamo!"

VIDEO / Žena u vijestima o poginulima prepoznala sebe: "Što se događa? Ja sam ovdje!"

author
N1 Info
|
28. sij. 2026. 10:52
Izraelka
Screenshot/X

Mlada menadžerica Noya Zion ostala je u šoku kada je vidjela svoje lice na televizijskim vijestima koje su izvještavale o žrtvama koje su ubijene na prosvjedu.

"Što se događa? Ja sam ovdje, živa sam, sjedim kod kuće i za pola sata idem na trening. Nikad u životu nisam bila u Iranu", rekla je Noya u snimci koju je objavila na društvenim mrežama.

Lažnu vijest o njezinoj smrti objavila je izraelska nacionalna televizija Channel 12 u izvještaju o izraelskom žrtvama u prosvjedima u Iranu, prenosi Dnevnik.hr.

Noya, koja tvrdi da nije nikada u životu bila u Iranu te da u toj zemlji nema ni rodbine ni prijatelja, šokirala se kada je u ponedjeljak na televiziji ugledala svoju sliku uz naslov: "Četvero Židova ubijeno u prosvjedima u Iranu".

U izvještaju je Zion identificirana kao Sanaz Javaherian, navodna prosvjednica za koju je televizija tvrdila da su je iranske snage sigurnosti pretukle do smrti.

"Nikada nisam mislila da će mi se ovo dogoditi", rekla je djevojka, a njezin je otac novinare koji su to objavili nazvao budalama.

Noyina objava izazvala je brojne komentare na društvenim mrežama, a mnogi su naveli kako je to pravi primjer propagande koju šire izraelski nacionalni mediji. Channel 12 nije se ispričao za svoju pogrešku te je samo objavio kako se fotografije navodnih židovskih žrtava šire društvenim mrežama diljem svijeta, pa tako i u Izraelu.

Teme
Iran Izrael Noya Zion

