VIDEO / Nesreća žičare u susjedstvu, četvero ozlijeđenih: 100-tinu skijaša spašavao helikopter

Najmanje četiri osobe ozlijeđene su, a 100 ih je morali biti spašeno helikopterom u utorak nakon nesreće na žičari na planini na sjeverozapadu Italije, priopćile su lokalne vlasti.

Jedna od kabina nije usporila i udarila je u ogradu

Nesreća se dogodila kad su dvije kabine udarile u dvije stanice žičare koja se nalazi u blizini sela Macugnaga u regiji Pijemontu, priopćila je talijanska vatrogasna služba.

Tri su putnika u gornjoj od kabina ozlijeđena, zajedno s operaterom žičare na stanici, dodaje se. Drugi talijanski mediji izvijestili su da je ukupno šest osoba trebalo liječničku pomoć.

Obližnje skijaške staze zatvorene su nakon incidenta.

❌ Macugnaga (VB), intervento #vigilidelfuoco, con @cnsas_official e @GDF, in corso dalle 11:30 per un incidente a due cabine della Funivia Al Moro: feriti il manovratore a valle e 3 dei 15 passeggeri a monte. In azione 2 elicotteri Drago per l’evacuazione di persone bloccate in… pic.twitter.com/6cI1H6RWY4 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 30, 2025

Filippo Besozzi, generalni direktor operatera žičara Macugnaga Trasporti e Servizi, rekao je za novinsku agenciju ANSA da jedna od kabina očito nije usporila kako je trebala i udarila u ogradu stanice.

„Srećom, nema ozbiljnih ozljeda, ničiji život nije u opasnosti“, dodao je.

Izgrađena 1962. godine

Žičara je stavljena izvan upotrebe nakon nesreće, zbog čega je skupina od oko 100 ljudi, uključujući djecu i strane turiste, neko vrijeme ostala na gornjoj stanici na planini Monte Moro na nadmorskoj visini od oko 2800 metara, izvijestili su talijanski mediji.

❌ Macugnaga (VB), incidente Funivia Al Moro: i #vigilidelfuoco, a bordo degli elicotteri Drago 166 e Drago 61, hanno trasportato a valle le 94 persone rimaste bloccate a 2.800 metri di quota del Passo del Moro [#30dicembre 15:00] pic.twitter.com/6VT7IXxA12 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 30, 2025

Talijanska televizija RAI izvijestila je da je instalacija izgrađena 1962. godine i da je obnovljena prije dvije godine po cijeni od 2 milijuna eura.

Italija ima povijest ozbiljnih nesreća sa žičarama, a posljednja je bila u travnju kada su četiri osobe poginule u blizini Castellammare di Stabije, 30 kilometara jugoistočno od Napulja.

2021. godine 14 ljudi poginulo je kada se žičara koja povezuje sjeverno jezero Maggiore s obližnjom planinom srušila na tlo.