VIDEO Počela je vojna obuka djece na Krimu

Ruski državni mediji javljaju da je na okupiranom Krimu počela osnovna vojna obuka djece u školama, prenosi BBC-jev novinar koji prati ruske medije.

Na Twitteru je objavio i snimku koja prikazuje učenike koji u učionici vježbaju sastavljati pušku.

Russian state media report that elementary military training lessons have begun in occupied Crimea pic.twitter.com/fsAEpTR0QC