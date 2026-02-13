Oglas

USS Truxtun i USNS Supply

VIDEO / Pogledajte snimku sudara dvaju američkih ratnih brodova

N1 info / Hina
13. velj. 2026. 15:55
screenshot
Screenshot (X)

Američki razarač USS Truxtun sudario se s opskrbnim brodom USNS Supply tijekom misije točenja goriva u Karipskom moru.

Američki ratni brod i opskrbni brod mornarice sudarili su se tijekom dopune goriva u srijedu poslijepodne, objavilo je u četvrtak Južno zapovjedništvo SAD-a u priopćenju poslanom Reutersu putem e-pošte.

PressTV Extra objavio je na svom X profilu snimku sudara dvaju brodica.

Razarač s navođenim projektilima klase Arleigh Burke, USS Truxtun, i brzi brod za borbenu potporu klase Supply, USNS Supply, sudarili su se tijekom dopune goriva na moru, stoji u priopćenju Južnog zapovjedništva, čije područje odgovornosti obuhvaća Srednju i Južnu Ameriku te Karibe.

Američka mornarica Dopuna goriva Južno zapovjedništvo SAD-a Ratni brodovi Sudar brodova

