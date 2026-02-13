USS Truxtun i USNS Supply
VIDEO / Pogledajte snimku sudara dvaju američkih ratnih brodova
Američki razarač USS Truxtun sudario se s opskrbnim brodom USNS Supply tijekom misije točenja goriva u Karipskom moru.
Američki ratni brod i opskrbni brod mornarice sudarili su se tijekom dopune goriva u srijedu poslijepodne, objavilo je u četvrtak Južno zapovjedništvo SAD-a u priopćenju poslanom Reutersu putem e-pošte.
Newly released footage captures another angle of the moment US Navy destroyer USS Truxtun collided with USNS Supply during a refueling operation in the Caribbean.— PressTV Extra (@PresstvExtra) February 13, 2026
Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpifVIe pic.twitter.com/wC1lzEFjN5
PressTV Extra objavio je na svom X profilu snimku sudara dvaju brodica.
Razarač s navođenim projektilima klase Arleigh Burke, USS Truxtun, i brzi brod za borbenu potporu klase Supply, USNS Supply, sudarili su se tijekom dopune goriva na moru, stoji u priopćenju Južnog zapovjedništva, čije područje odgovornosti obuhvaća Srednju i Južnu Ameriku te Karibe.
