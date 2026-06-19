čudan hobi
VIDEO / Prijavio već 1147 sugrađana zbog krivog parkiranja: "Prijete mi"
Otac četvero djece iz Münchena prijavio 1147 nepropisno parkiranih vozila u samo šest mjeseci
Oglas
Andreas Rossband iz münchenske četvrti Waldtrudering ima dovoljno razloga za ljutnju. Smetaju mu vozači koji svoja vozila parkiraju tako da blokiraju pločnike, zbog čega se, kako kaže, više ne može normalno kretati dječjim kolicima, prenosi Focus.
Ovaj diplomirani inženjer gospodarstva odlučio je stvar uzeti u svoje ruke. Tako je nedavno upozorio plavokosu vozačicu koja je upravo izlazila iz svog crnog SUV-a:
„Ne možete ovdje stati. Ovdje je apsolutna zabrana zaustavljanja.”
Naoružan kamerom mobitela
Već šest mjeseci redovito obilazi susjedstvo u potrazi za nepropisno parkiranim vozilima.
@sat1bayern Tatort Gehweg: Im Münchner Osten zeigt Andreas Rossband Falschparker an. 1.147 Verkehrsverstöße hat der Familienvater innerhalb eines Jahres gemeldet - ganz zum Leidwesen der Parkenden. @taff #bayern #oberbayern #münchen #falschparker #sheriff ♬ Originalton - 17:30 SAT.1 Bayern
Naoružan samo kamerom svojeg mobitela, prijavljuje svako vozilo koje je parkirano protivno propisima. U tom je razdoblju podnio čak 1.147 prijava.
Susjedi ogorčeni
Njegov angažman izazvao je veliko nezadovoljstvo među susjedima. Mnogi smatraju da je pretjerano sitničav te mu zamjeraju što prijavljuje gotovo svaki prekršaj.
Kako je Rossband izjavio tijekom snimanja priloga za Sat.1 Bayern, neki su mu susjedi čak i prijetili. No to ga nije obeshrabrilo.
Otac četvero djece nastavlja fotografirati prekršitelje i slati prijave, uvjeren da će se tek dosljednim provođenjem pravila u njegovoj četvrti ponovno uspostaviti red.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas