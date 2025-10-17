Ruske snage napale su vojni aerodrom u Krivom Rogu, gdje su se nalazili NATO-ovi zrakoplovi, izvijestio je koordinator nikolajevskog pokreta otpora Sergej Lebedev za RIA Novosti.
Oglas
"Izbrojali su oko 15 eksplozija. Snažno gori u području Lozovatski vojnog aerodroma na sjeveru grada, gdje je bilo do pet zrakoplova, uključujući i NATO-ove. Također, odatle se masovno lansiraju dronovi prema južnom dijelu Rusije: prema Krimu, Krasnodarskom kraju i jugu Rostovske oblasti“, rekao je.
Kryvyi Rih has indeed been subject to an awful attack.— Tim White (@TWMCLtd) October 16, 2025
At least 10 drones descended on the city in Dnipropetrovsk.
It's no known how many hit targets, but from this video we can see there were quite a few.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/tQRXmptF7F
Osim toga, pogođen je i veliki željeznički čvor, gdje se nalazilo nekoliko hangara i skladišta s oružjem.
Tijekom noći ukrajinske vlasti objavile su da je u Krivom Rogu zabilježeno više od deset eksplozija uslijed zračne uzbune, pišu RIA Novosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas