"Izbrojali su oko 15 eksplozija. Snažno gori u području Lozovatski vojnog aerodroma na sjeveru grada, gdje je bilo do pet zrakoplova, uključujući i NATO-ove. Također, odatle se masovno lansiraju dronovi prema južnom dijelu Rusije: prema Krimu, Krasnodarskom kraju i jugu Rostovske oblasti“, rekao je.