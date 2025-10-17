Oglas

VIDEO / Rusi napali ukrajinski aerodrom na kojem su bili NATO zrakoplovi

N1 Info
17. lis. 2025. 08:40
N1

Ruske snage napale su vojni aerodrom u Krivom Rogu, gdje su se nalazili NATO-ovi zrakoplovi, izvijestio je koordinator nikolajevskog pokreta otpora Sergej Lebedev za RIA Novosti.

"Izbrojali su oko 15 eksplozija. Snažno gori u području Lozovatski vojnog aerodroma na sjeveru grada, gdje je bilo do pet zrakoplova, uključujući i NATO-ove. Također, odatle se masovno lansiraju dronovi prema južnom dijelu Rusije: prema Krimu, Krasnodarskom kraju i jugu Rostovske oblasti“, rekao je.

Osim toga, pogođen je i veliki željeznički čvor, gdje se nalazilo nekoliko hangara i skladišta s oružjem.

Tijekom noći ukrajinske vlasti objavile su da je u Krivom Rogu zabilježeno više od deset eksplozija uslijed zračne uzbune, pišu RIA Novosti.

NATO Rusija Ukrajina

